ViX. Romeo Santos compartirá contenido exclusivo de su álbum ‘La última’ en ViX Música All Access Con ViX Música All Access podrás disfrutar de entrevistas exclusivas, imágenes backstage de presentaciones y mucho más de sus artistas favoritos. El nuevo episodio estará dedicado a Romeo Santos y te contamos todo al respecto.

Video ViX Música All Access: en el primer episodio Marc Anthony hará importantes revelaciones

ViX te ofrece una nueva propuesta de contenido: ViX Música All Access, una serie de especiales musicales en las que podrás conocer un lado diferente de tus artistas consentidos, gracias a entrevistas con un enfoque más íntimo, contenido exclusivo y mucho más.

El primer capítulo se estrenó el pasado lunes 8 de diciembre en Univision y en ViX (en donde todavía puedes disfrutarlo) y estuvo dedicado a Marc Anthony, con una entrevista en la que hizo importantes revelaciones (como que canta en español gracias a Juan Gabriel).

El protagonista del segundo episodio será Romeo Santos, quien tendrá una charla con la conductora Alejandra Espinoza.

Romeo Santos en ViX Música All Access: fecha de estreno y de qué trata

El segundo especial de ViX Música All Access se transmitirá el 15 de diciembre, a las 6P/5C por ViX y Univision.

La host de este episodio será Alejandra Espinoza, quien tendrá una entrevista exclusiva con Romeo Santos sobre su nuevo álbum ‘La última’.

También mostrará contenido backstage de la fiesta de lanzamiento de dicho álbum, la cual se llevó a cabo en Nueva York.

Romeo Santos Imagen Twitter

ViX Música All Access: qué artistas estarán en los siguientes episodios y cuándo se estrenan

Durante diciembre, ViX Música All Access tendrá cuatro episodios, con una duración de 60 minutos cada uno. Estas son las fechas de estreno y qué artistas estarán en los dos programas restantes.

All Access episodio 3: fecha de estreno en ViX Música

El episodio tres de ViX Música All Access se estrenará el 22 de diciembre, a las 6P/5C por ViX y Univision.

El protagonista será el cantante Sebastián Yatra, quien sostendrá una interesante conversación sobre el futuro de la música latina con Alejandra Espinoza, quien nuevamente fungirá como conductora. Además, compartirá avances exclusivos sobre sus nuevos proyectos musicales.

All Access episodio 4: fecha de estreno en ViX Música

El cuarto capítulo de ViX Música All Access lleva por nombre ‘Best of 2025 Music Special’ y se estrena el 29 de diciembre, a las 6P/5C por ViX y Univision.

Será presentado por Alejandra Espinoza, Luis Sandoval y Erika Reyna, quienes hablarán de los artistas latinos que dejaron huella en 2025, las historias que se hicieron virales y las actuaciones inolvidables en Premios Juventud 2025 y Premio Lo Nuestro 2025.