ViX. Romeo Santos y Prince Royce frente a frente en ViX Música All-Access Con ViX Música All-Access podrás disfrutar de entrevistas exclusivas, imágenes backstage de presentaciones y mucho más de tus artistas favoritos. El nuevo episodio estará dedicado a Romeo Santos y Prince Royce te contamos todo al respecto.

Video Romeo Santos y Prince Royce frente a frente en 'Better Late Than Never'

ViX te ofrece una nueva propuesta de contenido: ViX Música All-Access, una serie de especiales musicales en las que podrás conocer un lado diferente de tus artistas consentidos, gracias a entrevistas con un enfoque más íntimo, contenido exclusivo y mucho más.

El primer capítulo se estrenó el pasado lunes 8 de diciembre en Univision y en ViX (en donde todavía puedes disfrutarlo) y estuvo dedicado a Marc Anthony, con una entrevista en la que hizo importantes revelaciones (como que canta en español gracias a Juan Gabriel).

PUBLICIDAD

Los protagonistas del segundo episodio serán Romeo Santos y Prince Royce, que tendrán una charla con la conductora Alejandra Espinoza.

Romeo Santos y Prince Royce en ViX Música All-Access: fecha de estreno y de qué trata

El segundo especial de ViX Música All-Access estará dedicado a Romeo Santos y Prince Royce y se transmitirá el 15 de diciembre, a las 7P/6C por Univision y ViX.

La host de este episodio será Alejandra Espinoza, quien tendrá una entrevista exclusiva con 'El Rey y 'El Príncipe de la Bachata' donde hablarán frente a frente de esa supuesta rivalidad, imposible de ignorar, y aclararán qué tanta realidad hay detrás de esto.

También mostrará contenido backstage, un inolvidable performance y momentos con sus admiradores desde Nueva York.

Romeo Santos y Prince Royce en ViX Música All-Access

ViX Música All-Access: qué artistas estarán en los siguientes episodios y cuándo se estrenan

Durante diciembre, ViX Música All-Access tendrá cuatro episodios, con una duración de 60 minutos cada uno. Estas son las fechas de estreno y qué artistas estarán en los dos programas restantes.

All-Access episodio 3: fecha de estreno en ViX Música

El episodio tres de ViX Música All-Access se estrenará el 22 de diciembre, a las 7P/6C por Univision y ViX.

El protagonista será el cantante Sebastián Yatra, quien sostendrá una interesante conversación sobre el futuro de la música latina con Alejandra Espinoza, quien nuevamente fungirá como conductora. Además, compartirá avances exclusivos sobre sus nuevos proyectos musicales.

PUBLICIDAD

All-Access episodio 4: fecha de estreno en ViX Música

El cuarto capítulo de ViX Música All-Access lleva por nombre ‘Best of 2025 Music Special’ y se estrena el 29 de diciembre, a las 7P/6C por Univision y ViX.

Será presentado por Alejandra Espinoza, Luis Sandoval y Erika Reyna, quienes hablarán de los artistas latinos que dejaron huella en 2025, las historias que se hicieron virales y las actuaciones inolvidables en Premios Juventud 2025 y Premio Lo Nuestro 2025.