'Radical', película que puedes ver en ViX, gana seis premios Diosa de Plata

Video Trailer de 'Radical', la inspiradora y conmovedora película de Eugenio Derbez

Este martes 19 de marzo se realizó la 49 edición de las Diosa de Plata, donde 'Radical', película estelarizada por Eugenio Derbez y que puedes disfrutar en ViX, se convirtió en la máxima ganadora de la noche al imponerse en seis categorías

De esta manera, Periodistas Cinematográficos de México (PECIME), quienes cada año reconocen lo más destacado de la industria cinematográfica mexicana y en esta ocasión ‘Radical’ se llevó los premios de Mejor Película, Mejor Actor (Eugenio Derbez), Revelación Masculina (Danilo Guardiola), Papel de Cuadro Masculino (Gilberto Barraza), Mejor Edición (Eugenio Richer) y Mejor Guion Adaptado (Christopher Zalla).

"Es mi primer protagónico dramático, lo busqué toda la vida. Por muchos años quise brincar al cine, sacudirme el estigma del comediante de la televisión, hablé con muchos productores, hice muchas locuras y me decían que siempre que mencionaban mi nombre les respondían que no podían meter a Ludoviko P. Luche… Finalmente poder regresar a mi país, en español, a hacer una película dramática es un sueño hecho realidad", señaló Derbez al recibir su premio.

De qué trata Radical

Radical está basada en una historia de la vida real y narra cómo Sergio Juárez Correa (Derbez), un maestro frustrado en un pueblito fronterizo de México aquejado por el descuido, la corrupción y la violencia, prueba un método radical y nuevo para despertar la curiosidad y dar rienda suelta al potencial de sus alumnos.

Esta cinta destaca el tema de la resiliencia y el de las relaciones significativas. La trama nos muestra la importancia de fomentar relaciones sólidas y confiables para alcanzar el éxito, en esta historia, finalmente, son los propios alumnos de Sergio quienes ponen en práctica esta lección y lo salvan.

Otros premios que ha ganado Radical