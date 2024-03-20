'Radical', película que puedes ver en ViX, gana seis premios Diosa de Plata
Durante la 49 entrega del premio Diosa de Plata, que distingue a lo mejor del cine mexicano Radical, película estelarizada por Eugenio Derbez, fue la máxima ganadora de la noche al llevase seis galardones.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Este martes 19 de marzo se realizó la 49 edición de las Diosa de Plata, donde 'Radical', película estelarizada por Eugenio Derbez y que puedes disfrutar en ViX, se convirtió en la máxima ganadora de la noche al imponerse en seis categorías
De esta manera, Periodistas Cinematográficos de México (PECIME), quienes cada año reconocen lo más destacado de la industria cinematográfica mexicana y en esta ocasión ‘Radical’ se llevó los premios de Mejor Película, Mejor Actor (Eugenio Derbez), Revelación Masculina (Danilo Guardiola), Papel de Cuadro Masculino (Gilberto Barraza), Mejor Edición (Eugenio Richer) y Mejor Guion Adaptado (Christopher Zalla).
"Es mi primer protagónico dramático, lo busqué toda la vida. Por muchos años quise brincar al cine, sacudirme el estigma del comediante de la televisión, hablé con muchos productores, hice muchas locuras y me decían que siempre que mencionaban mi nombre les respondían que no podían meter a Ludoviko P. Luche… Finalmente poder regresar a mi país, en español, a hacer una película dramática es un sueño hecho realidad", señaló Derbez al recibir su premio.
De qué trata Radical
Radical está basada en una historia de la vida real y narra cómo Sergio Juárez Correa (Derbez), un maestro frustrado en un pueblito fronterizo de México aquejado por el descuido, la corrupción y la violencia, prueba un método radical y nuevo para despertar la curiosidad y dar rienda suelta al potencial de sus alumnos.
Esta cinta destaca el tema de la resiliencia y el de las relaciones significativas. La trama nos muestra la importancia de fomentar relaciones sólidas y confiables para alcanzar el éxito, en esta historia, finalmente, son los propios alumnos de Sergio quienes ponen en práctica esta lección y lo salvan.
Otros premios que ha ganado Radical
- Ganadora – Favorita de la Audiencia del Festival de Cine Sundance de 2023
- Ganadora – Premio de la Audiencia a Película de Ficción en el 11.mo Festival de Cine Latino
- Ganadora – Premio Richard D. Propes al Impacto Social Narrativo en el Festival Internacional de Cine de Heartland
- Ganadora – Favorita de la Audiencia en el Festival de Cine Mill Valley
- Ganadora – Premio de la audiencia en el Festival de Cine Hola México
- Ganadora – Premio de la Audiencia a la Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Newport Beach
- Ganadora – Premio Impacto de GEMS del Festival de Cine de Miami, Eugenio Derbez