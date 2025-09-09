Nacer Dos Veces: El microdocumental que aborda la transexualidad y muestra historias inspiradoras

Los estrenos de septiembre de ViX MicrO no solo incluyen emocionantes micronovelas, también un microdocumental que muestra la historia de una mujer y un hombre trans, todos los obstáculos que han tenido que vencer para ser ellos mismos y la discriminación que aún enfrentan.

¿De qué trata Nacer Dos Veces, el microdocumental de ViX MicrO?

Este microdocumental explora la transexualidad a través de las historias íntimas de Madison Basrey, participante del reality show 'La Más Draga', y Ricardo del Real, taekwondista profesional.

Aborda las dudas, desafíos y transiciones que enfrentan las personas trans y su entorno, desde el ámbito personal hasta el profesional.

¿Quiénes son Madison Basrey y Ricardo del Real,

protagonistas del microdocumental Nacer Dos Veces?

Madison Barsrey es una mujer trans originaria de Nuevo León, México. Esta artista alcanzó la fama tras participar en la tercera temporada del reality show 'La Más Draga', donde obtuvo el segundo lugar.

Sus caracterizaciones de estrellas pop como Cher y Christina Aguilera la consolidaron como una de las favoritas del público. Sin embargo, su impacto trasciende el escenario, ya que también es conductora de televisión y se desempeña como modelo profesional.

ViX MicrO explora la vida de la artista trans Madison Basrey Imagen ViX MicrO



Por su parte, Ricardo del Real es un exdeportista mexicano que antes de su transición, practicaba taekwondo en la rama femenil. Gracias a su talento, ganó diversas medallas a nivel nacional e internacional, pero su trayectoria estuvo marcada por la lucha por su identidad de género.

Logró convertirse en el primer hombre trans miembro del Comité Olímpico Mexicano y desde entonces es vocero de la inclusión en el deporte, denunciando la falta de políticas para atletas trans y promoviendo espacios seguros.

Fecha de estreno del microdocumental Nacer Dos Veces