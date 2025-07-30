¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! tiene un gran elenco: conoce a los actores de la micronovela

Video ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! - Episodio 0

El amor y la venganza chocan en uno de los microdramas más adictivos de ViX MiCrO, donde los secretos del pasado se mezclan con los sentimientos más intensos. ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! presenta una historia de giros inesperados que no te puedes perder.

Sinopsis de la micronovela

¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!

Alonso Maldonado, un joven de familia adinerada, queda en coma tras un accidente automovilístico. Durante su hospitalización, sus padres se mantienen a su lado, hasta que aparece Elena Paz, una mujer que asegura ser su esposa, pero ellos no la conocen.

¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! Imagen ViX

Aunque Elena presenta pruebas convincentes, los padres de Alonso desconfían de su historia y permiten que permanezca cerca con el objetivo de descubrir sus verdaderas intenciones y confirmar si realmente tuvo algún vínculo con su hijo o solo trata de aprovecharse de él y quitarle su dinero.

Por otro lado, Elena está decidida a llevar a cabo una venganza, ya que cree que los Maldonado están relacionados con la muerte de su madre. Sin embargo, su plan podría verse comprometido cuando comienza a enamorarse de Alonso, dejando en duda su deseo de justicia.

El elenco del microdrama

¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!

Mildret Feuchter es Elena Paz

A pesar de llevar pocos años el mundo del espectáculo, la actriz ha brillado en producciones como Vencer el Desamor, La Herencia y la popular serie de comedia Vecinos.

La joven originaria de Sonora, México, también incursionó como cantante profesional en 2024 y su presencia en las plataformas digitales con música original es más fuerte que nunca.

Mildred Feucher Imagen Instagram

Rodrigo Goyri es Alonso

El actor ha participado en diversos proyectos de Televisa, tanto en series como telenovelas, pero desde 2024 le da prioridad a su familia, pues se convirtió en un orgulloso papá que presume en redes sociales a su pequeño cada que tiene la oportunidad.

Rodrigo Goyri Imagen Instagram

Alejandra Procuna es Jaqueline

La mujer de 55 años es famosa debido a sus apariciones en telenovelas mexicanas, en donde normalmente se le ve como villana, al igual que en el microdrama ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!. Algunos de los proyectos más reconocidos donde participó fueron Soy tu Dueña, Salomé, Amor Amargo, Lo que la Vida me Robó, La Familia P. Luchey Mujeres Asesinas.

Alejandra Procuna Imagen Instagram

Víctor Civeira es Manuel

Al igual que su compañera Procuna, Civeira es recordado por participar en telenovelas, películas e inlcuso incursionar en la locución. Sus participaciones incluyen 'Club de Cuervos', 'El señor de los cielos', 'Amor sin reserva' y La mujer de Judas (que puedes ver en ViX). También se desempeña como escritor, guionista y locutor desde hace más de una década.

Victor Civeira Imagen Instagram

