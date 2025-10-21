Luna de Miel Extrema: el docureality que muestra el lado "romántico" de El Conquistador

Video Tráiler Luna de Miel Extrema: estreno en exclusiva en ViX el 27 de octubre

El Conquistador es una de las increíbles producciones con las que UNIMÁS renueva su prime time. Este reality show extremo es uno de los estrenos más esperados del año, pues la adrenalina estará al tope en cada uno de sus episodios.

Si eres fan de los programas en donde la emoción, los paisajes paradisíacos y las competencias son los protagonistas, entonces no solo te engancharás con El Conquistador, también querrás ver Luna de Miel Extraña.

Luna de Miel Extrema estrena el 27 de octubre Imagen TelevisaUnivision

Luna de Miel Extrema: fecha de estreno y en dónde ver el docureality

Luna de Miel Extrema se estrena el 27 de octubre a las 10P/9C, en exclusiva por ViX, el mejor servicio de streaming en español.

El primer episodio del docureality estará disponible en cuanto termine el primer capítulo de El Conquistador, que también sale al aire en esa fecha.

Luna de Miel Extrema: ¿de qué trata el docureality que muestra un lado diferente de El Conquistador?

Julián Gil y Valeria Marín, los conductores de El Conquistador, también están al frente de esta producción. Ellos acaban de casarse y disfrutarán su luna de miel en un lugar paradisíaco: una isla de República Dominicana, sólo que será un poquito diferente a lo tradicional.

Aunque estarán rodeados de paisajes hermosos, la comodidad y el lujo brillarán por su ausencia y en su lugar habrá adrenalina, competencias y resistencia al límite, ya que su viaje de bodas transcurrirá durante las grabaciones de El Conquistador.

Luna de Miel Extrema en ViX Imagen TelevisaUnivision

Su amor se verá puesto a prueba por los mosquitos, el calor sofocante, largas jornadas de trabajo y las incomodidades que surgen al estar rodeados por naturaleza salvaje. Si a eso se le suma que las cámaras los seguirán todo el tiempo, su luna de miel será una aventura extrema.

Pero no todo el docureality tratará sobre su amor. Valeria y Julián compartirán su perspectiva sobre la competencia y el desempeño de los participantes en cada una de las pruebas.

Además, Luna de Miel Extrema ofrecerá contenido exclusivo para ViX:

Asamblea: aquello que se censuró en El Conquistador

Cena y entrevista con el participante eliminado que corresponda, quien por primera vez se mirará en el espejo

Información complementaria y momentos importantes del reality show extremo

El Conquistador: Fecha de estreno y dónde ver el reality show extremo