YE regresa a México con dos grandes conciertos que puedes disfrutar EN VIVO por ViX

ViX no solo te ofrece películas, series y telenovelas, también tiene un gran catálogo de contenido musical y ahora podrás ver en vivo los concierto que YE dará en México.

Vanessa Mena
En su sección de ViX Música, el servicio de streaming tiene una gran oferta de contenido musical. Por ejemplo, ViX Música All-Access, una serie de entrevistas exclusivas con tus artistas favoritos, en donde revelan su lado más íntimo.

Ahora también podrás disfrutar los dos conciertos que YE dará en México. Te contamos todo al respecto.

ViX

Los conciertos de YE en México: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlos en vivo?

Luego de 17 años de ausencia, al artista YE regresa a México con dos grandes conciertos que ofrecerá en la Monumental Plaza de Toros ‘La México’, un escenario cargado de cultura y legado.

Estas presentaciones prometen ser memorables, pues se trata de un espectáculo inmersivo que va más allá de un concierto y se convierte en una experiencia sonora única.

Podrás disfrutar ambos conciertos de YE en vivo solo por ViX, los días 30 y 31 de enero a las 9P/8C (8:00 pm en México).

¿Si no estoy en México puedo ver los conciertos de YE a través de ViX?

Sin duda, los conciertos de YE representan un espectáculo único donde la música, el arte y la visión del cantante se unen como nunca antes.

Y hay una buena noticia si no vives en México: también podrás formar parte de esta experiencia y disfrutar del livestream en vivo por VIX, desde cualquier parte del mundo.

