Las imperdibles de ViX en abril: Películas, el canal Derbez y la serie de la que todo mundo está hablando

Consuelo, la nueva, picante y divertida serie de ViX



Consuelo, es una serie que transportará a los espectadores a la Ciudad de México de los años ‘50. La trama cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad mexicana que, tras ser abandonada por su esposo, se ve obligada a tomar las riendas de su destino de una manera poco convencional: adentrándose en el negocio de la venta de juguetes sexuales.

Los protagonistas son los actores Cassandra Sánchez Navarro, Erick Chapa, Eileen Yáñez, Lincoln Palomeque, Verónica Bravo y Catherine Siachoque. Diviértete con esta comedia y con las aventuras de Consuelo para sacar adelante a su familia. Los 10 capítulos están disponibles en ViX.

Carlos Vives Regreso a Escalona, música y un mágico recorrido



Este documental de 56 minutos, muestra cómo Carlos Vives buscó nuevamente inspiración en Rafael Escalona, uno de los compositores vallenatos más importantes de todos los tiempos, esta vez a través de un viaje único, en búsqueda de un cuaderno que sirve de base para realizar un nuevo álbum en homenaje a Escalona.

Carlos Vives Regreso a Escalona lo encuentras en el servicio premium de ViX .

El Roomie con José Eduardo Derbez y Fiona Palomo, disponible en ViX



En esta comedia romántica, que ya puedes ver en ViX, José Eduardo Derbez interpreta a Roy, un encantador joven que aparentemente es el roomie perfecto pero tiene un gran problema, no paga la renta. Roy se topa con Vivi ( Fiona Palomo), una joven escritora que se ve obligada a buscar un roomie para pagar la hipoteca de su departamento y así enfocarse en lo que más la apasiona, escribir novelas.

Familia Nacional



Cinta dirigida por Marcelo Tobar y protagonizada por Silvia Navarro cuya trama gira en torno a Don Poli, el patriarca de una familia enraizada en la política que enfrenta una situación inesperada. Cuando el partido de su estado cambia tras un siglo en el poder, pierde todos sus privilegios. Humillado e iracundo, amenaza a su familia con desheredarlos y tomar un camino muy diferente. Sus hijos se ven obligados a tomar medidas extremas para asegurar su futuro, lo que desencadena una serie de eventos catastróficos.

Familia Nacional es una montaña rusa de emociones. Los personajes enfrentan las consecuencias de la pérdida de poder y la búsqueda de redención familiar y dan rienda suelta a la comedia negra y a las situaciones de enredo. Difrútala en ViX Premium.

El canal de Derbez



Horas y horas de diversión garantizadas están disponibles ya en la versión gratis de ViX . DERBEZ EN ViX es una colección de exitosos programas de televisión creados por Eugenio Derbez, así como el mejor contenido en español para todas las edades curado por el renombrado actor, cómico y cineasta.

El canal curado por Derbez incluye clips especiales donde el comediante comparte anécdotas de su carrera, su visión sobre la comedia y la importancia del humor en la vida de las personas, sus ídolos y su fuente de inspiración para crear sus inolvidables personajes. DERBEZ EN ViX incluye versiones remasterizadas y en proceso de remasterización de los programas: De Broma en Broma (2021), De Viaje con los Derbez (2019), La Familia P. Luche (2002), XH Derbez (2002). Derbez en Cuando (1998), No Tengo Madre (1997), Va de Nuez en Cuando (1998) y Al Derecho y al Derbez (1993).