ViX. La serie Casado con Hijos regresa con más diversión: fecha de estreno de la temporada 2 La serie Casado con Hijos estrena su segunda temporada en ViX, el mejor servicio de streaming en español con más de 100 canales.

Video Casado con Hijos: la temporada 2 se estrena el 5 de enero en ViX

Protagonizada por Adrián Uribe y Sandra Echeverría, la serie de comedia Casado con Hijos ha causado gran sensación entre el público, gracias a su humor y situaciones familiares con las que cualquiera se puede identificar.

Casado con Hijos: cuándo se estrena la segunda temporada en ViX

La temporada 2 de la serie Casado con Hijos llega a ViX el próximo 5 de enero.

Casado con Hijos temporada 2 Imagen ViX

Casado con Hijos: qué pasará en la temporada 2 de la serie de ViX

La serie sigue a los Olivares, una familia de clase media que vive en la colonia Villa Coapa, al sur de la Ciudad de México.

El clan está conformado por el padre Alfonso ‘Poncho’ Olivares (Adrián Uribe), la madre María de los Ángeles López de Olivares (Sandra Echeverría), la hija Alexa (Val Dorantes) y el hijo menor Jonathan ‘Piquilín’ (Maximiliano Nájar Márquez).

Esta peculiar familia es un tanto disfuncional por sus extravagancias, su ley del mínimo esfuerzo y su intento por aparentar que pertenecen a una clase social más alta. Sin embargo, a pesar de sus conflictos y malentendidos, existe un gran amor entre ellos y siempre se apoyan.