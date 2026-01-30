ViX. El Mochaorejas, el documental: un escalofriante retrato del secuestrador que aterrorizó a México ViX, el mejor servicio de streaming, no solo te ofrece la emocionante serie El Mochaorejas, ahora llega a su catálogo un interesante documental sobre este famoso secuestrador.

Video El Mochaorejas, el documental: estreno 6 de febrero en ViX

ViX tiene una amplia variedad de producciones en su plataforma y algunas de ellas hablan sobre temas difíciles, pero que marcaron una huella en la historia, como el documental Narcosatánicos.

Ahora, el servicio de streaming estrena El Mochaorejas, el documental, una interesante investigación sobre el secuestrador Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’, quien desafortunadamente se hizo célebre por su sanguinario modus operandi.

El Mochaorejas, el documental: fecha de estreno

La nueva producción El Mochaorejas, el documental se estrena en ViX el próximo 6 de febrero.

El Mochaorejas, el documental Imagen ViX

¿De qué trata El Mochaorejas, el documental?

A mediados de la década de los 90, México se vio aterrorizado por una ola de secuestros, especialmente a empresarios y personas de clase socioeconómica alta. Las autoridades no lograban capturar a la banda de secuestradores liderada por Daniel Arizmendi López y eso provocaba un gran miedo entre la población, pues cada día se tenía conocimiento de más casos de secuestro.

El terror aumentó cuando se dio a conocer el sanguinario modus operandi de Arizmendi: mutilaba a sus víctimas, especialmente de las orejas, para presionar a sus familiares a pagar el rescate lo antes posible.

Debido a esta cruel forma de actuar, la prensa de ese tiempo lo bautizó como ‘El Mochaorejas’, apodo que conserva hasta el momento.