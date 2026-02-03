ViX.

Mi Verdad Oculta: disfruta esta intensa y emocionante telenovela en ViX (fecha de estreno)

ViX, el mejor servicio de streaming en español, te ofrece una gran oferta de telenovelas y ahora se integra a su catálogo Mi Verdad Oculta.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Mi Verdad Oculta: estreno en ViX el 10 de febrero

Mi Verdad Oculta es una telenovela con una historia muy intensa y protagonistas fuertes, interesantes y con una gran personalidad. Esta producción te atrapará desde el primer momento.

¿Dónde puedo ver la telenovela Mi Verdad Oculta? Fecha de estreno en ViX

PUBLICIDAD

Más sobre ViX.

Mi Verdad Oculta: estreno en ViX el 10 de febrero
0:30

Mi Verdad Oculta: estreno en ViX el 10 de febrero

ViX
Estrenos de ViX MicrO en febrero: micronovelas, microdocumentales y contenido de suspenso este mes
3 mins

Estrenos de ViX MicrO en febrero: micronovelas, microdocumentales y contenido de suspenso este mes

ViX
Acábame: romance, pasión y escenas muy ardientes en la nueva micronovela de ViX MicrO
2 mins

Acábame: romance, pasión y escenas muy ardientes en la nueva micronovela de ViX MicrO

ViX
Acábame: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:26

Acábame: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
El Mochaorejas, el documental: un escalofriante retrato del secuestrador que aterrorizó a México
1 mins

El Mochaorejas, el documental: un escalofriante retrato del secuestrador que aterrorizó a México

ViX
El Mochaorejas, el documental: estreno 6 de febrero en ViX
1:11

El Mochaorejas, el documental: estreno 6 de febrero en ViX

ViX
Mi Maestra Me Quiere Matar: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:06

Mi Maestra Me Quiere Matar: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Mi Maestra Me Quiere Matar: la micronovela en la que el rencor y la obsesión arruinarán vidas
2 mins

Mi Maestra Me Quiere Matar: la micronovela en la que el rencor y la obsesión arruinarán vidas

ViX
YE regresa a México con dos grandes conciertos que puedes disfrutar EN VIVO por ViX
1 mins

YE regresa a México con dos grandes conciertos que puedes disfrutar EN VIVO por ViX

ViX
Disfruta los conciertos de YE en vivo por ViX el 30 y 31 de enero
0:20

Disfruta los conciertos de YE en vivo por ViX el 30 y 31 de enero

ViX

La novela Mi Verdad Oculta se estrena en la plataforma de streaming ViX el próximo 10 de febrero. Cada viernes se estrenarán cinco capítulos nuevos.

Mi Verdad Oculta: ¿de qué trata la nueva telenovela que se estrena en ViX?

Mi Verdad Oculta narra la historia de Aitana Fernández (Susana González), quien desafortunadamente sufrió abuso cuando era joven.

Esta tragedia la marcó de por vida, así que años después regresa con el objetivo de hacer justicia y castigar a quienes le hicieron tanto daño.

Aitana tiene todo perfectamente planeado. Motivada por el dolor y las heridas del pasado, traza una estrategia para hacer pagar a sus agresores. Sin embargo, hay algo con lo que nunca contó: el amor se interpondrá en sus planes.

El elenco de la telenovela Mi Verdad Oculta: actores y personajes

Mi Verdad Oculta, la nueva telenovela que se estrena en ViX, cuenta con un reparto de primer nivel:

  • Susana González como Aitana Fernández
  • David Chocarro como Luciano Lizárraga
  • Andrés Palacios como Zacarías Castillo
  • Chris Pazcal como Mateo Lizárraga
  • Geraldine Bazán como Larisa Rubido
  • Ferdinando Valencia como Íñigo Lizárraga
  • Michel Duval como Bruno Lizárraga
  • Rosa María Bianchi como Eloísa Arenas de Lizárraga
  • Irán Castillo como Nuria Campuzano
  • Nina Rubín como Cecilia Campuzano
Relacionados:
ViX.Mi verdad ocultaTelenovelas