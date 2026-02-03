ViX. Mi Verdad Oculta: disfruta esta intensa y emocionante telenovela en ViX (fecha de estreno) ViX, el mejor servicio de streaming en español, te ofrece una gran oferta de telenovelas y ahora se integra a su catálogo Mi Verdad Oculta.

Video Mi Verdad Oculta: estreno en ViX el 10 de febrero

Mi Verdad Oculta es una telenovela con una historia muy intensa y protagonistas fuertes, interesantes y con una gran personalidad. Esta producción te atrapará desde el primer momento.

¿Dónde puedo ver la telenovela Mi Verdad Oculta? Fecha de estreno en ViX

La novela Mi Verdad Oculta se estrena en la plataforma de streaming ViX el próximo 10 de febrero. Cada viernes se estrenarán cinco capítulos nuevos.

Mi Verdad Oculta: ¿de qué trata la nueva telenovela que se estrena en ViX?

Mi Verdad Oculta narra la historia de Aitana Fernández (Susana González), quien desafortunadamente sufrió abuso cuando era joven.

Esta tragedia la marcó de por vida, así que años después regresa con el objetivo de hacer justicia y castigar a quienes le hicieron tanto daño.

Aitana tiene todo perfectamente planeado. Motivada por el dolor y las heridas del pasado, traza una estrategia para hacer pagar a sus agresores. Sin embargo, hay algo con lo que nunca contó: el amor se interpondrá en sus planes.

El elenco de la telenovela Mi Verdad Oculta: actores y personajes

Mi Verdad Oculta, la nueva telenovela que se estrena en ViX, cuenta con un reparto de primer nivel: