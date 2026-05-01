ViX. David Zepeda y Oka Giner te enamorarán en Tan Cerca de Ti, Nace el Amor: estreno exclusivo en ViX Tan Cerca de Ti, Nace el Amor: todo lo que necesitas saber de esta telenovela que se estrena en ViX streaming antes que en ningún otro lugar.



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Video Tráiler de la telenovela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor: ya disponible en ViX

Si te gustan los dramas intensos, los secretos familiares y los giros inesperados, entonces la novela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor se convertirá en nueva historia favorita.

¿Dónde puedo ver la telenovela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor?

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A partir de este 1 de mayo, la nueva telenovela ya está disponible en el servicio de streaming ViX, en donde se estrenó antes que en televisión.

Cada viernes se lanzarán cinco capítulos nuevos, para que tú elijas si quieres ver uno cada día o tener un maratón de todos juntos.

¿De qué trata la novela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor?

La historia sigue a Verónica Arellano (interpretada por Oka Giner), una mujer cuya vida cambió drásticamente en su adolescencia tras quedarse embarazada y que la separan de su hija.

Convertida en una periodista muy talentosa y tenaz, Verónica descubre que su hija fue adoptada por la familia Miranda.

Cuando un trágico accidente deja huérfanos a los hijos de la familia Miranda, Verónica decide infiltrarse en su hogar bajo el nombre de Consuelo y haciéndose pasar por empleada doméstica.

Su objetivo es recuperar a su hija sin revelar su verdadera identidad, lo que desencadena una compleja doble vida llena de peligros, alianzas inesperadas y secretos del pasado que amenazan con salir a la luz en el competitivo mundo del motocross.

Conoce al elenco de Tan Cerca de Ti, Nace el Amor

Esta producción, que puedes ver en exclusiva en la plataforma de streaming ViX, cuenta con un reparto de primer nivel que garantiza una actuación potente y humana:

David Zepeda como Joaquín Navarro (un empresario exitoso y mejor amigo de la familia Miranda).

como Joaquín Navarro (un empresario exitoso y mejor amigo de la familia Miranda). Oka Giner como Verónica Arellano / Consuelo.

como Verónica Arellano / Consuelo. Irina Baeva y Julián Gil completan el elenco principal, aportando profundidad a una trama llena de intriga y romance.

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Además, la serie cuenta con un distinguido ensamble que incluye a Alexis Ayala, Alejandro Ávila, Yolanda Ventura, Leticia Perdigón, Mane de la Parra, entre otros talentosos actores.



¿Vale la pena ver Tan Cerca de Ti, Nace el Amor? Razones para disfrutarla en ViX

Más allá del drama, esta telenovela explora temas universales con los que seguro te identificarás:

Redención y Segundas Oportunidades: Una historia que demuestra que, incluso tras la pérdida, es posible volver a empezar. Contexto Moderno: La inclusión del mundo del motocross aporta un elemento de acción y dinamismo poco común en las telenovelas tradicionales. Narrativa Emocional: Adaptada por Juan Carlos Alcalá y Rosa Salazar, la serie promete un equilibrio perfecto entre la intensidad del drama familiar y la urgencia de la búsqueda de la verdad.