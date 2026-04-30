El baúl de los recuerdos se abre en ViX: telenovelas infantiles que puedes ver en streaming
Si quieres volver a ver las telenovelas infantiles clásicas (de los años 90 y 2000), ViX tiene el mejor catálogo en streaming.
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Telenovelas infantiles clásicas que puedes ver en ViX
Imagen TelevisaUnivision
Llegar de la escuela y encender la televisión para disfrutar tu telenovela infantil favorita era un gran momento para los niños de diversos países, no solo de México.
Si fuiste uno de ellos y quieres ver de nuevo estas producciones llenas de magia y diversión, ya sea por nostalgia o para compartirlas con tus hijos, ViX tiene el catálogo más amplio en streaming:
Telenovelas infantiles de aventura que puedes ver en ViX
- Cómplices al Rescate: la historia de las gemelas separadas al nacer que nos regaló hits musicales inolvidables (clic aquí para verla).
- Amigos x Siempre: el debut que consolidó a grandes talentos y nos hizo creer en la magia de la amistad (clic aquí para verla).
- Alegrijes y Rebujos: una aventura fantástica llena de misterio, diversión y música (clic aquí para verla).
- Misión S.O.S.: un grupo de niños intentan salvar al planeta y para ello visitan cuatro mundos fantásticos: aire, fuego, tierra y agua (clic aquí para verla).
- Aventuras en el Tiempo: cinco amigos viajan en el tiempo a diferentes épocas y lugares inesperados, en donde conocen a personajes fascinantes (clic aquí para verla).
Telenovelas infantiles que ocurren en la escuela y están disponibles en ViX
- Carrusel: la maestra Jimena y los alumnos de la Escuela Mundial nos ofrecen una historia que definitivamente trasciende generaciones (clic aquí para verla).
- ¡Vivan los Niños!: la nueva versión de Carrusel que nos hizo reír y llorar con las ocurrencias de los pequeños alumnos (clic aquí para verla).
Telenovelas infantiles que nos cautivaron con su ternura (velas en ViX streaming)
- Carita de Ángel: ¿cómo olvidar la picardía de Dulce María y sus charlas en el confesionario? (clic aquí para verla).
- Luz Clarita: esta dulce niña nos enseñó que el amor puede transformar cualquier situación (clic aquí para verla).
- El Diario de Daniela: un drama infantil que se convirtió en todo un fenómeno de audiencia (clic aquí para verla).
- Amy, la Niña de la Mochila Azul: la historia de la bebé que es rescatada en el amor nos llegó directo al corazón (clic aquí para verla).
- María Belén: esta adorable niña pierde a sus padres en un accidente y es enviada a un internado (clic aquí para verla).
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