ViX. El baúl de los recuerdos se abre en ViX: telenovelas infantiles que puedes ver en streaming Si quieres volver a ver las telenovelas infantiles clásicas (de los años 90 y 2000), ViX tiene el mejor catálogo en streaming.



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Telenovelas infantiles clásicas que puedes ver en ViX Imagen TelevisaUnivision

Llegar de la escuela y encender la televisión para disfrutar tu telenovela infantil favorita era un gran momento para los niños de diversos países, no solo de México.

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Si fuiste uno de ellos y quieres ver de nuevo estas producciones llenas de magia y diversión, ya sea por nostalgia o para compartirlas con tus hijos, ViX tiene el catálogo más amplio en streaming:

Telenovelas infantiles de aventura que puedes ver en ViX

Cómplices al Rescate: la historia de las gemelas separadas al nacer que nos regaló hits musicales inolvidables (clic aquí para verla).

la historia de las gemelas separadas al nacer que nos regaló hits musicales inolvidables (clic aquí para verla). Amigos x Siempre: el debut que consolidó a grandes talentos y nos hizo creer en la magia de la amistad (clic aquí para verla).

el debut que consolidó a grandes talentos y nos hizo creer en la magia de la amistad (clic aquí para verla). Alegrijes y Rebujos: una aventura fantástica llena de misterio, diversión y música (clic aquí para verla).

una aventura fantástica llena de misterio, diversión y música (clic aquí para verla). Misión S.O.S.: un grupo de niños intentan salvar al planeta y para ello visitan cuatro mundos fantásticos: aire, fuego, tierra y agua (clic aquí para verla).

un grupo de niños intentan salvar al planeta y para ello visitan cuatro mundos fantásticos: aire, fuego, tierra y agua (clic aquí para verla). Aventuras en el Tiempo: cinco amigos viajan en el tiempo a diferentes épocas y lugares inesperados, en donde conocen a personajes fascinantes (clic aquí para verla).

Telenovelas infantiles que ocurren en la escuela y están disponibles en ViX

Carrusel: la maestra Jimena y los alumnos de la Escuela Mundial nos ofrecen una historia que definitivamente trasciende generaciones (clic aquí para verla).

la maestra Jimena y los alumnos de la Escuela Mundial nos ofrecen una historia que definitivamente trasciende generaciones (clic aquí para verla). ¡Vivan los Niños!: la nueva versión de Carrusel que nos hizo reír y llorar con las ocurrencias de los pequeños alumnos (clic aquí para verla).

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Telenovelas infantiles que nos cautivaron con su ternura (velas en ViX streaming)