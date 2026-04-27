ViX. Los Encantos del Sinvergüenza en ViX streaming: elenco, trama, cuándo salen los capítulos y más Ya puedes ver Los Encantos del Sinvergüenza el ViX: cuándo se estrena cada uno de los 20 capítulos en la plataforma de streaming.



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Video Tráiler de la película Los Encantos del Sinvergüenza: disponible en ViX

¿En qué plataforma de streaming puedo ver Los Encantos del Sinvergüenza?

La serie Los Encantos del Sinvergüenza ya está disponible en exclusiva en ViX. Puedes verla desde la app del servicio de streaming (disponible para celular, tablet y Smart TV) o directamente en la página web de ViX.

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¿Vale la pena ver la serie Los Encantos del Sinvergüenza? ¿Es buena?

Los Encantos del Sinvergüenza es una excelente opción si te gustan las series que combinan varios géneros. En este caso incluye drama, romance, humor negro, misterio y escenas muy sensuales.

Una de sus mejores características es la manera en que comienza la historia, pues muy pocas series inician con la muerte del protagonista y te van contando todo hacia el pasado, para resolver un misterio del presente.

Además, como la plataforma de streaming ViX estará liberando los capítulos de cinco en cinco, podrás maratonear la serie cuando quieras y en donde quieras, ya sea desde la app para celular, tablet o SmartTV o en la página web de ViX.

¿De qué trata la serie Los Encantos del Sinvergüenza?

La trama inicia con la muerte de Francisco Valiente (Manolo Cardona) y la historia se narra a partir de su funeral.

En vida él era todo un seductor que tenía a las mujeres del pueblo de San Vicente a sus pies. Mientras su viuda y su principal amante (Carolina Miranda) lloran su partida, el espíritu de Francisco está presente, observando y escuchando todo.

A través de sus ojos y de los recuerdos de las mujeres que lo amaron y odiaron, poco a poco conoceremos los detalles de la vida de este sinvergüenza y descubriremos quién acabó con su vida, pues muchas personas tenían motivos para hacerlo.

¿Qué actores están en el elenco de la serie Los Encantos del Sinvergüenza?

Manolo Cardona

Carolina Miranda

Erick Elías

Daniela Álvarez

Odiseo Bichir

Silverio Palacios

Alfonso Bonilla

Roberto Duarte

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¿Cuántos capítulos tiene Los Encantos del Sinvergüenza y cuándo sale cada uno?

La serie Los Encantos del Sinvergüenza tiene 20 capítulos (con una duración de 45 minutos cada uno) y cada viernes se lanzarán cinco, ¡perfecto para un maratón de fin de semana!

Estas son las fechas en que estarán disponibles los episodios:

Episodios 1 al 5 el 24 de abril.

Episodios 6 al 10 el 01 de mayo.

Episodios 11 al 15 el 08 de mayo.

Episodios 16 al 20 el 15 de mayo.

¿Los Encantos del Sinvergüenza está basada en un libro? ¿De qué trata?

La serie está basada en el libro ‘Memorias de un sinvergüenza de siete suelas’, de la escritora colombiana Ángela Becerra.