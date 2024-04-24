Familia Nacional, una historia de poder, sátira política y mucho humor negro protagonizada por Silvia Navarro llega a ViX

Familia Nacional, la nueva película de Marcelo Tobar se estrena este 25 de abril en la plataforma de streaming de ViX. La cinta es un drama mezclado con comedia y acción intrigante que mantendrá a los espectadores pegados a su asiento.

Esta cinta cuenta con la participación de grandes y reconocidos actores como Gilberto Barraza en el papel de Don Poli, Silvia Navarro, Jero Medina y Lucia Madariaga, quienes interpretan a los hijos del protagonista Kippy, Ramsés y Belén, respectivamente.

¿De qué trata la película Familia Nacional?

La trama de Familia Nacional gira en torno a Don Poli, el patriarca de una familia enraizada en la política que enfrenta una situación inesperada. Cuando el partido de su estado cambia tras un siglo en el poder, pierde todos sus privilegios. Humillado e iracundo, amenaza a su familia con desheredarlos y tomar un camino muy diferente. Sus hijos se ven obligados a tomar medidas extremas para asegurar su futuro, lo que desencadena una serie de eventos catastróficos.

Familia Nacional es una montaña rusa de emociones. Los personajes enfrentan las consecuencias de la pérdida de poder y la búsqueda de redención familiar y dan rienda suelta a la comedia negra y a las situaciones de enredo.

¿Quién dirige la cinta Familia Nacional?

El cineasta Marcelo Tobar es la mente detrás de Familia Nacional. El cineasta es reconocido por su innovadora película Oso Polar, su primer largometraje filmado en su totalidad con un teléfono móvil. Tobar, además de dirigir, también escribió el guion de esta película, demostrando una vez más su habilidad para abordar historias únicas.

Los productores de la película son José Nacif, Marco Polo Constandse, Ramiro Ruiz, Juan Pablo Medina y Juan Pablo Hernández..

Familia Nacional se estrena este 25 de abril en el plan premium de ViX. No pierdas la oportunidad de sumergirte en las dinámicas familiares más ácidas con Familia Nacional.