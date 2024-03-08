Entre Balas y Acordes llega a ViX: la docuserie que explora el peligroso mundo de los narcocorridos

Entre Balas y Acordes cuenta con la contribución de figuras clave como el escritor de narconovelas Elmer Mendoza y el escritor y musicólogo Elijah Wald.

Entre Balas y Acordes ya disponible en ViX, ofrece una mirada fascinante y a veces peligrosa al mundo de los narcocorridos, explorando tanto la música como el folklore de México y la comunidad latina en Estados Unidos.

Con la participación destacada de bandas y artistas como Los Pingüinos del Norte, Los Ramones de Nuevo León, Janeth Valenzuela, Paulino Vargas, entre otros, la serie promete una experiencia inmersiva.

Entre Balas y Acordes se adentra en las cuatro regiones clave del narcocorrido: el Pacífico, el Bajío, la Regiomontana y la Frontera, proporcionando una visión detallada de la vida cotidiana de los músicos y compositores, así como el proceso de grabación en estudio y la historia detrás de su éxito y popularidad en ambos lados de la frontera mexicana.