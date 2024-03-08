Entre Balas y Acordes llega a ViX: la docuserie que explora el peligroso mundo de los narcocorridos
Entre Balas y Acordes ya disponible en ViX, ofrece una mirada fascinante y a veces peligrosa al mundo de los narcocorridos, explorando tanto la música como el folklore de México y la comunidad latina en Estados Unidos.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Entre Balas y Acordes ya disponible en ViX, ofrece una mirada fascinante y a veces peligrosa al mundo de los narcocorridos, explorando tanto la música como el folklore de México y la comunidad latina en Estados Unidos.
Con la participación destacada de bandas y artistas como Los Pingüinos del Norte, Los Ramones de Nuevo León, Janeth Valenzuela, Paulino Vargas, entre otros, la serie promete una experiencia inmersiva.
La producción cuenta también con la contribución de figuras clave como el escritor de narconovelas Elmer Mendoza y el escritor y musicólogo Elijah Wald, que ofrecen una perspectiva profunda sobre este controvertido fenómeno musical.
Entre Balas y Acordes se adentra en las cuatro regiones clave del narcocorrido: el Pacífico, el Bajío, la Regiomontana y la Frontera, proporcionando una visión detallada de la vida cotidiana de los músicos y compositores, así como el proceso de grabación en estudio y la historia detrás de su éxito y popularidad en ambos lados de la frontera mexicana.
La serie narra la historia del narcocorrido, considerado como el hijo "desobediente" del corrido, un género que desafía toda moral y tiene sus propios códigos, cuyo incumplimiento puede llegar a costar la vida de cantantes o compositores. Con una producción a cargo de Anima Films, Entre Balas y Acordes ofrece una perspectiva única sobre este fenómeno musical.