Ellos son los protagonistas de ¿Por Like o Por Amor?, la micronovela sobre el lado oscuro de las redes

El último estreno de agosto de ViX MicrO es el microdrama ¿Por Like o Por Amor? y aquí te presentamos a sus dos protagonistas y sus carreras actorales.

Sinopsis de la micronovela ¿Por Like o Por Amor?

Ana y Ro son la pareja de influencers más famosa en Internet, principalmente porque proyectan una imagen de amor perfecto en sus redes sociales. Sin embargo, en la vida real su relación es muy diferente: tienen constantes peleas y sus proyectos de vida son incompatibles.

Después de 8 años juntos, Ana desea casarse y ser madre, mientras que Ro manipula sus decisiones para mantener el status quo. Cuando ella finalmente decide terminar la relación y cerrar sus redes sociales en conjunto, descubre el lado más peligroso de Ro.

Micronovela ¿Por Like o Por Amor? Imagen ViX MicrO

Ahora, Ana enfrenta un gran problema: ¿Cómo huir de una relación tóxica, cuando millones de fans creen en su "amor perfecto"? La verdad podría destruir su imagen... o algo mucho peor.

Los actores de la micronovela ¿Por Like o Por Amor? y sus personajes

El microdrama ¿Por Like o Por Amor? tiene un elenco muy talentoso y ellos son sus protagonistas.

Joana Hillman es Ana en la micronovela ¿Por Like o Por Amor?

La actriz de 25 años egresó del Centro de Educación Artística (CEA) apenas en 2024 y ya está destacando en las redes sociales por su contenido humorístico y de lifestyle, especialmente en TikTok, donde cuenta con más de 300 mil seguidores.

Aunque tiene una amplia experiencia en el teatro, su protagónico como Ana en el microdrama ¿Por Like o Por Amor? es un papel que sin duda la hará destacar en el mundo del espectáculo.

Joana Hillman Imagen @joanahillman / Instagram

Manuel Nocetti es Ro en el microdrama ¿Por Like o Por Amor?

Al igual que su compañera, Nocetti tiene bastante experiencia en teatro y ha actuado en obras como 'El jinete de la divina providencia'.

Además, en 2022 portagonizó el cortometraje 'Mi carrusel eres tú', el cual fue presentado en el Festival de Cine de Morelia.

Imagen @manuelncti / Instagram

¿Cuándo se estrena y dónde ver completa ¿Por Like o Por Amor?