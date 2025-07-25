Quién es quién en El Regreso de la Heredera Fugitiva, la primera micronovela mexicana

Video El Regreso de la Heredera Fugitiva - Episodio 0

Como parte de sus estrenos de julio, ViX MicrO lanzó la primera micronovela mexicana: El Regreso de la Heredera Fugitiva, y este es el talentoso elenco que forma parte de este microdrama que puedes encontrar en la app de ViX.

¿De qué trata El Regreso de la Heredera Fugitiva, la primera micronovela mexicana?

Este microdrama de ViX MicrO tiene una historia muy emocionante. Reina Barragán, una joven inteligente y hermosa, quiere continuar el legado de su padre, Melquiades, y para eso busca tomar las riendas del rancho familiar.

No obstante, recibe una respuesta contundente de su progenitor, pues él cree que el liderazgo debe recaer en un hombre y nombra a su ahijado, Lucio, como responsable del lugar.

Po si fuera poco, esta decepción no es el único dolo para Reina. Poco después, descubre que Miguel, su pareja y veterinario del rancho, le es infiel con Bruna, su mejor amiga e influencer reconocida.

ViX MicrO: El regreso de la heredera fugitiva Imagen ViX



Afligida, la protagonista se aleja del lugar donde creció, pero cuatro años más tarde, la muerte de su padre la obliga a volver.

A su regreso, debe enfrentarse con quienes la hirieron en el pasado: Lucio, quien dirige el rancho con mano firme; Miguel, aún trabajando allí, y Bruna, que en un giro impactante se casó con Melquiades antes de su fallecimiento, convirtiéndose en la madrastra de Reina.

Tras recibir una carta anónima, Reina sospecha que Bruna pudo haber asesinado a su padre. Ahora debe reunir pruebas para demostrarlo y así reclamar lo que le pertenece.

Los actores y personajes de El Regreso de la Heredera Fugitiva, la primera micronovela mexicana

Alexa Archundia es Reina Barragán

Alexa es originaria de México y en 2017 inició su carrera como actriz, debutando en la serie 'El Señor de los Cielos'. Más tarde apareció en proyectos como La Rosa de Guadalupe y El Último Rey, disponibles en ViX.

En 2022 tuvo una participación especial en un episodio de Mujeres Asesinas. Además, es una influencer destacada en moda y estilo de vida, con más de 2 millones de seguidores en TikTok.

Alexa Archundia Imagen @alexaarchu

Raúl Coronado es Lucio

Raúl Coronado Imagen @raulcoronado

Sandra Kai es Bruna

Sandra da vida a la antagonista de El Regreso de la Heredera Fugitiva. Con amplia experiencia actoral, ha participado en producciones como La Rosa de Guadalupe, Senda Prohibida y Amor Bravío.

También es una talentosa fotógrafa que ha trabajado con celebridades como Claudia Álvarez, Michelle Renaud y Cassandra Sánchez‑Navarro.

Sandra Kai Imagen @sandrakai

Rodrigo Brand es Miguel

Este galán es originario de Brasil, pero decidió salir de su país natal para incursionar en el medio artístico mexicano.

Su primer papel llegó en 2018 y desde entonces ha actuado en Mi Fortuna es Amarte, Minas de Pasión y La Usurpadora, donde compartió créditos con Sandra Echeverría.

Rodrigo Brand Imagen @rodrigobrandr

Sergio Cataño es Melquiades

Es actor y director de escena, con una reconocida trayectoria en teatro y televisión mexicanos. Gracias a su talento ha dejado huella en producciones emblemáticas como el melodrama Amar sin límites, la aclamada Tres veces Ana y clásicos como Abismo de Pasión y Lo que la Vida Me Robó.

¿Dónde puedo ver completa la micronovela

El Regreso de la Heredera Fugitiva?