Narcosatánicos: El nuevo documental de ViX que muestra el lado más cruel de esta organización
ViX, el mejor servicio de streaming gratis y en español, tiene un nuevo y emocionante estreno: el documental Narcosatánicos.
Además de las nuevas micronovelas de ViX MicrO, el servicio de streaming ViX tiene otros estrenos como el documental Narcosatánicos. Te contamos los detalles.
¿Cuándo se estrena el documental Narcosatánicos?
El documental Narcosatánicos llega a ViX este jueves 2 de octubre.
Sinopsis del documental Narcosatánicos, que se estrena en ViX
La historia comienza con la desaparición de un joven norteamericano en México. Lo que parecía ser la consecuencia inofensiva de una noche de fiesta y excesos, en realidad esconde la actividad sanguinaria y mezquina de un grupo delictivo sin precedentes.
Esta agrupación lleva a cabo prácticas del Palo Mayombe, pero modificadas a su conveniencia para continuar con sus sádicas actividades. Además, sus integrantes son liderados por un hombre capaz de enganchar a cualquiera.
Dicho grupo es conocido como Narcosatánicos y cometieron los actos más atroces con la firme convicción de que sólo así conseguirían la protección de espíritus malignos para cometer sus delitos.