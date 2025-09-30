Narcosatánicos: El nuevo documental de ViX que muestra el lado más cruel de esta organización

Además de las nuevas micronovelas de ViX MicrO, el servicio de streaming ViX tiene otros estrenos como el documental Narcosatánicos. Te contamos los detalles.

¿Cuándo se estrena el documental Narcosatánicos?

El documental Narcosatánicos llega a ViX este jueves 2 de octubre.

Narcosatánicos, documental de ViX

Sinopsis del documental Narcosatánicos, que se estrena en ViX

La historia comienza con la desaparición de un joven norteamericano en México. Lo que parecía ser la consecuencia inofensiva de una noche de fiesta y excesos, en realidad esconde la actividad sanguinaria y mezquina de un grupo delictivo sin precedentes.

Esta agrupación lleva a cabo prácticas del Palo Mayombe, pero modificadas a su conveniencia para continuar con sus sádicas actividades. Además, sus integrantes son liderados por un hombre capaz de enganchar a cualquiera.