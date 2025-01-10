ViX.

El Extraño Retorno de Diana Salazar 2: cuándo y dónde ver el estreno de la segunda temporada

La continuación de esta historia épica de amor tiene lista su segunda temporada, protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Mira el tráiler de El Extraño Retorno de Diana Salazar Temporada 2 disponible en ViX

El viernes 17 de enero la plataforma ViX tendrá el estreno de la segunda temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar con el amor prohibido entre Leonor y Eduardo, dos almas que se reencuentran en diferentes épocas y que en el mundo actual tendrán que sortear diferentes obstáculos.

La historia es una adaptación de la telenovela de finales de los años 80 protagonizada por Lucía Méndez y Jorge Martínez, y en esta nueva versión lanzada en su primera temporada en el 2024, acaparó la atención del público gracias a la temática de las almas gemelas cuyo vínculo trasciende los límites temporales.

PUBLICIDAD

Revive la temporada 1 y emociónate con los episodios de la nueva temporada solo en ViX.

Más sobre ViX.

Cómplices, la serie de humor negro en donde la amistad es la mejor coartada para un crimen
2 mins

Cómplices, la serie de humor negro en donde la amistad es la mejor coartada para un crimen

ViX
Tráiler de Cómplices, la divertida serie de comedia con Lucía Méndez y Maribel Guardia
1:42

Tráiler de Cómplices, la divertida serie de comedia con Lucía Méndez y Maribel Guardia

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela
2 mins

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0
1:05

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0

ViX
El cumpleaños de Sandra | Papá Soltero
3:14

El cumpleaños de Sandra | Papá Soltero

ViX
Luna de Miel Extrema: el docureality que muestra el lado "romántico" de El Conquistador
2 mins

Luna de Miel Extrema: el docureality que muestra el lado "romántico" de El Conquistador

ViX
Tráiler Luna de Miel Extrema: estreno en exclusiva en ViX el 27 de octubre
1:30

Tráiler Luna de Miel Extrema: estreno en exclusiva en ViX el 27 de octubre

ViX
Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)
2 mins

Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)

ViX
Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0
0:56

Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0

ViX
La tercera y última temporada de Con Esa Misma Mirada ya está en ViX: los actores y sus personajes
11 fotos

La tercera y última temporada de Con Esa Misma Mirada ya está en ViX: los actores y sus personajes

ViX

El Extraño Retorno de Diana Salazar 2: ¿quiénes son los protagonistas?


Angelique Boyer interpreta dos personajes: Diana Salazar, una mujer atormentada por descubrir el significado de sus constantes pesadillas, y Leonor de Santiago, una joven del siglo XVII cuyo destino está marcado por la tragedia.

Sebastián Rulli da vida a Mario y Eduardo, personajes cuyas vidas se entrelazan de manera misteriosa con las de la protagonista en su faceta antigua y actual. Por su parte Arap Betkhe da vida a Joaquín Núñez, un hombre de impecable moral e infinita paciencia, quien guia a Diana a través de terapias poco convencionales y en el proceso se enamora de ella .

La pareja romántica encarnara la persistencia del amor verdadero, a pesar de las épocas.

Otros actores que encabezan el reparto son Cassandra Sánchez- Navarro, Lorena Graniewicz, Sergio Mur y Erick Chapa.

¿De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar temporada 2?


La segunda temporada explora a una protagonista que ya empieza a ser consciente de sus poderes y de qué puede ser peligroso si ella no logra aprender a manipularlos. Descubrimos más de su pasado y cómo está conectado al presente.

Además, el triángulo amoroso entre Leonor- Eduardo-Joaquín, aumenta tensión tanto en el presente como en pasadom pues Joaquín ya no quiere ocultar su amor por Diana, y Mario quien ahora tiene a Irene (Casandra Sánchez-Navarro) de por medio, se está muriendo de celos por dentro y quisiera recuperarla.

Relacionados:
ViX.El Extraño Retorno de Diana SalazarAngelique BoyerSebastián Rulli