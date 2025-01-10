El Extraño Retorno de Diana Salazar 2: cuándo y dónde ver el estreno de la segunda temporada
La continuación de esta historia épica de amor tiene lista su segunda temporada, protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.
El viernes 17 de enero la plataforma ViX tendrá el estreno de la segunda temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar con el amor prohibido entre Leonor y Eduardo, dos almas que se reencuentran en diferentes épocas y que en el mundo actual tendrán que sortear diferentes obstáculos.
La historia es una adaptación de la telenovela de finales de los años 80 protagonizada por Lucía Méndez y Jorge Martínez, y en esta nueva versión lanzada en su primera temporada en el 2024, acaparó la atención del público gracias a la temática de las almas gemelas cuyo vínculo trasciende los límites temporales.
El Extraño Retorno de Diana Salazar 2: ¿quiénes son los protagonistas?
Angelique Boyer interpreta dos personajes: Diana Salazar, una mujer atormentada por descubrir el significado de sus constantes pesadillas, y Leonor de Santiago, una joven del siglo XVII cuyo destino está marcado por la tragedia.
Sebastián Rulli da vida a Mario y Eduardo, personajes cuyas vidas se entrelazan de manera misteriosa con las de la protagonista en su faceta antigua y actual. Por su parte Arap Betkhe da vida a Joaquín Núñez, un hombre de impecable moral e infinita paciencia, quien guia a Diana a través de terapias poco convencionales y en el proceso se enamora de ella .
La pareja romántica encarnara la persistencia del amor verdadero, a pesar de las épocas.
Otros actores que encabezan el reparto son Cassandra Sánchez- Navarro, Lorena Graniewicz, Sergio Mur y Erick Chapa.
¿De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar temporada 2?
La segunda temporada explora a una protagonista que ya empieza a ser consciente de sus poderes y de qué puede ser peligroso si ella no logra aprender a manipularlos. Descubrimos más de su pasado y cómo está conectado al presente.
Además, el triángulo amoroso entre Leonor- Eduardo-Joaquín, aumenta tensión tanto en el presente como en pasadom pues Joaquín ya no quiere ocultar su amor por Diana, y Mario quien ahora tiene a Irene (Casandra Sánchez-Navarro) de por medio, se está muriendo de celos por dentro y quisiera recuperarla.