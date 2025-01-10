El Extraño Retorno de Diana Salazar 2: cuándo y dónde ver el estreno de la segunda temporada

Video Mira el tráiler de El Extraño Retorno de Diana Salazar Temporada 2 disponible en ViX

El viernes 17 de enero la plataforma ViX tendrá el estreno de la segunda temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar con el amor prohibido entre Leonor y Eduardo, dos almas que se reencuentran en diferentes épocas y que en el mundo actual tendrán que sortear diferentes obstáculos.

La historia es una adaptación de la telenovela de finales de los años 80 protagonizada por Lucía Méndez y Jorge Martínez, y en esta nueva versión lanzada en su primera temporada en el 2024, acaparó la atención del público gracias a la temática de las almas gemelas cuyo vínculo trasciende los límites temporales.

El Extraño Retorno de Diana Salazar 2: ¿quiénes son los protagonistas?



Angelique Boyer interpreta dos personajes: Diana Salazar, una mujer atormentada por descubrir el significado de sus constantes pesadillas, y Leonor de Santiago, una joven del siglo XVII cuyo destino está marcado por la tragedia.

Sebastián Rulli da vida a Mario y Eduardo, personajes cuyas vidas se entrelazan de manera misteriosa con las de la protagonista en su faceta antigua y actual. Por su parte Arap Betkhe da vida a Joaquín Núñez, un hombre de impecable moral e infinita paciencia, quien guia a Diana a través de terapias poco convencionales y en el proceso se enamora de ella .

La pareja romántica encarnara la persistencia del amor verdadero, a pesar de las épocas.

Otros actores que encabezan el reparto son Cassandra Sánchez- Navarro, Lorena Graniewicz, Sergio Mur y Erick Chapa.

¿De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar temporada 2?



La segunda temporada explora a una protagonista que ya empieza a ser consciente de sus poderes y de qué puede ser peligroso si ella no logra aprender a manipularlos. Descubrimos más de su pasado y cómo está conectado al presente.