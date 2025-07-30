ViX MicrO

Este es el elenco de Destinada a Ser la Dueña: ¿Omar Fierro es el villano de la micronovela?

Destinada a Ser la Dueña es una de las micronovelas que forman parte de la nueva oferta de contenido de ViX MicrO.

Por:Lili Diaz
Video Destinada a Ser la Dueña - Episodio 0

Como parte de su oferta de microcontenidos, ViX MicrO lanzó Destinada a Ser la Dueña, una historia romántica con tintes sociales que mezcla, el amor inesperado y los secretos que amenazan con cambiarlo todo.

¿De qué trata Destinada a Ser la Dueña, el microdrama de ViX MicrO?

La historia sigue a Valeria, una joven de bajos recursos que trabaja como 'diablera' (cargadora) en un mercado, mientras estudia la universidad. Tras una discusión con un compañero y apesar de que ella no comenzó el pleito, el dueño del lugar, el señor Ramón, la amenaza con despedirla si no cambia su actitud rebelde.

Por su parte, Gael, hijo de Ramón, es presionado por su novia Jimena para vender el mercado y así demostrarle a su suegro que es un empresario competente.

Acepta el reto y, en secreto, inicia la remodelación del lugar como parte de su plan. Durante el proceso, Gael se acerca cada vez más a Valeria, la diablera,, quien comienza a enamorarse sin saber sus verdaderas intenciones. Pero cuando la verdad sale a la luz, todo podría derrumbarse, incluso el lugar que ha sido parte esencial de su vida y en el que desea invertir su conocimientos universitarios para mejorar el trabajo.

ViX MicrO: Destinada a ser la dueña
ViX MicrO: Destinada a ser la dueña
Imagen ViX

Conoce a los actores de la micronovela Destinada a Ser la Dueña

Penélope Villanueva es Valeria

La actriz que interpreta a la también conocida ‘diablera’ es reconocida en el teatro, donde ha protagonizado obras como 'El Monstruo de la Lavadora y el Mundo Perdido de los Calcetines' y 'El Deseo'. Su experiencia escénica la perfila como una promesa en la televisión.

Penélope Villanueva
Penélope Villanueva
Imagen @soylapenelope / Instagram

Andrés León es Gael

Egresado del Centro de Educación Artística (CEA) en 2023, ha destacado en obras como 'Alaska' de Diego Beares, 'Contramirruñas' de Alan Escalona y 'Afterglow', dirigida por Juan Ríos Cantú. También ha participado en cine y TV en títulos como 'Pena Ajena', 'Arrullo de Hombre Muerto', 'Reliquias Oscuras' y 'Los Jotos No Van al Cielo'.

Andrés León
Andrés León
Imagen @andresleonnnn / Instagram

Génesis Gómez es Jimena

Originaria de Sinaloa, México, ha trabajado como conductora, bailarina y actriz. Su talento la hizo destacar como la novia celosa de Gael en Destinada a Ser la Dueña. Además, incursiona en el modelaje.

Génesis Gómez
Génesis Gómez
Imagen @genesis.dg / Instagram

Omar Fierro es el Señor Ramón

Debutó en cine en 1981 y es un actor consolidado por sus papeles como galán en telenovelas clásicas como Cuando Llega el Amor, Mi Pequeña Soledad, Quinceañera y Amor en Silencio. Con más de 40 años de trayectoria, sigue vigente en cine y TV. Uno de sus trabajos más recientes fue como el padre Benigno Montes en Amanecer, protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito.

Omar Fierro
Omar Fierro
Imagen The Grosby Group

¿Dónde ver completa la micronovela Destinada a Ser la Dueña?

Los primeros 5 episodios de Destinada a Ser la Dueña están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y para ver la historia completa solo debes ingresar a la app de ViX, disponible de manera gratuita para iOS y Android en celular y tablet.

¿Qué otras micronovelas de ViX MicrO puedes ver en la app de ViX?

Además de Destinada a Ser la Dueña, ViX MicrO estrenó otros seis contenidos verticales y en el mes de agosto, llegarán muchos más:

  • El Regreso de la Heredera Fugitiva (estreno: 21 de julio)
  • Te Escribí Antes de Conocerte (estreno: 21 de julio)
  • ¡Mamá, No Me Dejes Morir! (estreno: 21 de julio)
  • Me Fui Gata, Volví Perra (estreno: 21 de julio)
  • Intensamente Victoria (estreno: 21 de julio)
  • ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! (estreno: 25 de julio)
