De Viaje con los Derbez estrena su temporada 5, ¿a dónde irán esta vez y qué aventuras tendrán?

Video Teaser reality De viaje con los Derbez Temporada 5 Japón

Una de las dinastías más famosas de la farándula mexicana llega de nuevo a ViX, esta vez con la temporada 5 de su reality show De Viaje Con los Derbez.

Eugenio, Alexandra, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana empacaron de nuevo sus maletas y volaron al otro lado del mundo para visitar uno de los países más hermosos y misteriosos: Japón.

¿Cuándo se estrena De Viaje con los Derbez temporada 5 en Japón?

Los episodios 1, 2 y 3 de la nueva temporada de De Viaje con los Derbez se estrenan este viernes 26 de septiembre. Después, los capítulos 4 y 5 estarán disponibles a partir del 3 de octubre. Finalmente, los episodios 6 y 7 se estrenan el viernes 10 de octubre.

¿En dónde puedo ver De Viaje con los Derbez temporada 5 en Japón?