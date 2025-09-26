ViX.

De Viaje con los Derbez estrena su temporada 5, ¿a dónde irán esta vez y qué aventuras tendrán?

La familia Derbez nos trae una nueva temporada de su exitoso reality show De Viaje con los Derbez, el cual puedes ver en ViX, el mejor servicio de streaming en español, gratis y con más de 100 canales.

Por:Vanessa Mena
Video Teaser reality De viaje con los Derbez Temporada 5 Japón

Una de las dinastías más famosas de la farándula mexicana llega de nuevo a ViX, esta vez con la temporada 5 de su reality show De Viaje Con los Derbez.

Eugenio, Alexandra, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana empacaron de nuevo sus maletas y volaron al otro lado del mundo para visitar uno de los países más hermosos y misteriosos: Japón.

¿Cuándo se estrena De Viaje con los Derbez temporada 5 en Japón?

Los episodios 1, 2 y 3 de la nueva temporada de De Viaje con los Derbez se estrenan este viernes 26 de septiembre. Después, los capítulos 4 y 5 estarán disponibles a partir del 3 de octubre. Finalmente, los episodios 6 y 7 se estrenan el viernes 10 de octubre.

¿En dónde puedo ver De Viaje con los Derbez temporada 5 en Japón?

Puedes ver el reality show De Viaje con los Derbez temporada 5 en Japón en ViX, el mejor servicio de streaming. Es importante mencionar que en esta plataforma sólo estará disponible en EE.UU.

