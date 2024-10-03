ViX.

Cuándo y dónde ver Y Llegaron de Noche, serie que produce, dirige y protagoniza Eugenio Derbez

La comedia original Y Llegaron de Noche protagonizada por Eugenio Derbez se estrena en ViX. Disfruta de esta serie basada en hechos reales que cuenta la historia de un grupo de latinos que filmó Drácula en español al mismo tiempo que se hizo la versión en inglés, y logró un trabajo superior.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Eugenio Derbez estrena Y llegaron de noche, en ViX

A partir del viernes 4 de octubre llega a ViX la serie Y Llegaron de Noche, una comedia original en español basada en una historia original, con la participación de un gran elenco encabezado por Eugenio Derbez.

Y Llegaron de Noche además es producida y dirigida por el actor, quien durante 10 años estuvo ausente de la comedia en español.

ViX estrenará en su plan Premium dos capítulos y cada viernes lanzará dos nuevos, mientras que la versión gratis de la plataforma tendrá disponible el primer episodio.

¿De qué trata Y Llegaron de Noche, la nueva serie de Eugenio Derbez en ViX?


Está inspirada en hechos reales y cuenta la divertida historia de cómo un grupo de latinos filmó en 1931 ‘Drácula’ en español, al mismo tiempo que se hacía la versión en inglés, logrando una cinta muy superior.

Mientras Bela Lugosi filmaba de día, otro elenco y equipo llegaban de noche para producir la película en español, usando el mismo escenario, vestuario y un guión traducido. Trabajando durante la madrugada, crearon, contra todo pronóstico, una versión superior a la original.

Y Llegaron de Noche: ¿quiénes son los actores que integran el reparto?


Eugenio Derbez interpreta a Carlos Villarías, un actor de origen español en su etapa de decadencia, quien se ve prácticamente obligado a aceptar el papel de Drácula.

Acompaña al histrión un elenco integrado por: Manuel ‘El Flaco’ Ibañez, Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa, Gerardo Velazquez, Diana Bovio, Laura Ferreti, John Goodrich, por mencionar a algunos.

La serie fue creada y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher (‘The Valet’ y ‘Overboard’). Los productores son Ben Odell, Eugenio Derbez y Javier Williams, mientras que en la dirección figuran también Jorge Ulloa, Pipe Ybarra y Alessandro Damiani.

No te pierdas Y Llegaron de Noche, con una historia divertida, basada en hechos reales, con todo el toque de comedia de Eugenio Derbez y la participación de un gran elenco. Recuerda, en ViX Premium a partir del 4 de octubre dos capítulos y cada viernes el lanzamiento de uno nuevo.

