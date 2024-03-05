Cinco protagonistas de series, películas y telenovelas de ViX dignas de recordar en el Mes de la Mujer

El cine y la televisión se han encargado de presentarnos historias de mujeres poderosas, independientes y luchadoras; títulos que reconocen sus logros y su valentía y que por supuesto ViX, la plataforma streaming más grande con contenido en español, tiene dentro de su catálogo.

Telenovelas, películas y series, las opciones son infinitas y aquí te mostramos tan solo cinco títulos para que pases un buen rato disfrutando de sus protagonistas.

Manuela, Amanda, Paloma y Yaneli en Vencer la Culpa (Telenovela)



Es la quinta entrega de la franquicia Vencer ( Vencer el Miedo, Vencer el Desamor , Vencer el Pasado , Vencer La Ausencia ) de la productora mexicana Rosy Ocampo, en la que se abordan distintas problemáticas de la mujer actual como el abandono, violencia de género, embarazo adolescente y, en esta ocasión, la culpa.

En Vencer la Culpa ( 80 capítulos disponibles en ViX ), cuatro mujeres unen fuerzas para buscar a Dulce, una chica de la que no conocían mucho, pero deciden investigar qué pasó con ella. En el proceso, las vidas de Manuela (Gabriela de la Garza), Amanda (María Sorté), Paloma (Claudia Martin) y Yaneli (Romina Poza) cambiarán, pues además de conocerse y formar una fuerte amistad, descubrirán y enfrentarán sus culpas.

Vencer la Culpa, telenovela disponible en ViX

'La Caponera' de El Gallo de Oro (Serie Temporadas 1 y 2)



Si quieres ver la historia de una mujer de época que tuvo que enfrentar los prejuicios de la sociedad para ser feliz, entonces este título es para ti.

En esta serie, cuyas dos temporadas puedes ver completas en ViX , Lucero interpreta a Bernarda, ‘La Caponera’, una mujer que desafía los estereotipos femeninos en la época postrevolucionaria de México.

Bernarda es una mujer que ama su libertad y se enfrenta a quien sea con tal de conservarla, le gusta enamorarse, beber y además es una talentosa cantante, cuyo objetivo en la vida es ser independiente, feliz y, a diferencia de muchas mujeres de la época en que se desarrolla esta historia de Juan Rulfo, su sueño no es casarse.

El Gallo de Oro, disponible en ViX Imagen ViX

Maira de Todas las Flores (Serie Temporada 1)



Serie brasileña del mismo creador del exitoso melodrama Avenida Brasil, relata la vida de Maira, una joven con discapacidad visual, con un talento que le permitió convertirse en una gran perfumista. La joven creció con su padre y creyendo que su mamá está muerta; sin embargo, justo cuando su padre se encuentra muy enfermo se aparece su madre, Zoe, quien se la lleva a su casa.

Maira se enamora del prometido de Vanessa, su hermana envidiosa, y es engañada por su madre y queda prisionera en una granja de trabajos forzados. Ahí descubrirá que está embarazada y le será arrebatado su hijo. Maira regresará con la firme determinación de recuperar lo que perdió y obtener justicia. Disfruta este melodrama de principio a fin en ViX.

Todas las Flores, disponible en ViX Imagen ViX

Inés, en Treintona, Soltera y Fantástica (Película)



Película mexicana protagonizada por Bárbara Mori en el papel de Inés, una mujer de treinta y tantos, escritora, que después de varios años de relación con Marcos, se separan y ella emprende un viaje interior en su búsqueda como mujer independiente, moderna y solo hará lo que ella quiere con su vida.

Inés tendrá que enfrentarse a estereotipos de la sociedad moderna en la que las mujeres de más de 30 años son consideradas ‘quedadas’ y viven preocupadas por su reloj biológico y la presión de tener hijos. Un nuevo amor aparecerá en su camino y tendrá que decidir si eso es lo que realmente quiere. Saca las palomitas y pasa un buen rato con esta película que ViX tiene para ti .

Treintona, Soltera y Fantástica, disponible en ViX Imagen ViX

Lucía de ¿Quieres ser mi hijo? (Película)



Lucía es una mujer cuarentona que descubre la infidelidad de su pareja, con quien vive desde hace 15 años, y decide mudarse a su departamento de soltera, donde a conocer a Javier, un joven que la hará comprobar la verdad detrás de la frase ‘para el amor no hay edad’.

A la par de que Lucía se da una oportunidad en el amor, tendrá que enfrentarse, tras años de no hacerlo, al campo laboral y buscará cumplir su sueño en el periodismo deportivo. Entra a ViX y no te pierdas esta historia de romance y comedia.