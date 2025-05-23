¿Cuál es el chile más picoso del mundo? El Vítor resolverá este enigma en su docuserie Al Chile
El Vítor (Adrián Uribe) llega este 29 de mayo a ViX con su nueva docuserie Al Chile, en la cual hace un recorrido por diferentes partes del mundo para descubrir las cualidades, secretos y encantos de este ingrediente que acompaña platillos dentro y fuera de la gastronomía mexicana.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
¿Quién mejor para rendir homenaje al chile que El Vítor, el personaje más irreverente y “bien mexicano”? En esta serie, Adrián Uribe nos lleva a descubrir por qué los mexicanos amamos este fruto —sí, ¡fruto!— a pesar de las lágrimas que muchas veces nos provoca.
¿De qué trata Al Chile, la docuserie de El Vítor en ViX?
En Al Chile, El Vítor recorrerá distintos estados de México, como Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Sonora, pero también otros países como India y Canadá, para conocer las variedades de chiles más picantes.
Además, explorará su historia, los tipos de chile en cada país, los productores que los cultivan y los esfuerzos por preservar aquellas especies en peligro de desaparecer.
Con un tono divertido pero lleno de información, esta docuserie también reflexiona sobre la importancia del chile en la identidad mexicana y la labor de quienes protegen las semillas que han pasado de generación en generación.
¿Cuándo se estrena Al Chile con El Vítor en ViX?
'Al chile' es una experiencia visual y sensorial de cuatro episodios, ideal para los amantes de la cocina, la cultura popular y, por supuesto, el chile. ¡Prepárate para reír, aprender y enchilarte con El Vítor a partir del 29 de mayo solo en ViX!