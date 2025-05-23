ViX.

¿Cuál es el chile más picoso del mundo? El Vítor resolverá este enigma en su docuserie Al Chile

El Vítor (Adrián Uribe) llega este 29 de mayo a ViX con su nueva docuserie Al Chile, en la cual hace un recorrido por diferentes partes del mundo para descubrir las cualidades, secretos y encantos de este ingrediente que acompaña platillos dentro y fuera de la gastronomía mexicana.

Univision Fallback Image
Por:
Berenice Güemes.
Video Tráiler 'Al chile': la nueva docuserie de El Vítor en ViX

¿Quién mejor para rendir homenaje al chile que El Vítor, el personaje más irreverente y “bien mexicano”? En esta serie, Adrián Uribe nos lleva a descubrir por qué los mexicanos amamos este fruto —sí, ¡fruto!— a pesar de las lágrimas que muchas veces nos provoca.

El Vítor y su peculiar estilo en ´Al Chile´ solo por ViX
El Vítor y su peculiar estilo en ´Al Chile´ solo por ViX
Imagen Al Chile

¿De qué trata Al Chile, la docuserie de El Vítor en ViX?

En Al Chile, El Vítor recorrerá distintos estados de México, como Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Sonora, pero también otros países como India y Canadá, para conocer las variedades de chiles más picantes.

Además, explorará su historia, los tipos de chile en cada país, los productores que los cultivan y los esfuerzos por preservar aquellas especies en peligro de desaparecer.

El Vítor se fue hasta la India en ´Al Chile´
El Vítor se fue hasta la India en ´Al Chile´
Imagen Al Chile


Con un tono divertido pero lleno de información, esta docuserie también reflexiona sobre la importancia del chile en la identidad mexicana y la labor de quienes protegen las semillas que han pasado de generación en generación.

Con un tono divertido, El Vítor nos mostrará las cualidades del chile
Con un tono divertido, El Vítor nos mostrará las cualidades del chile
Imagen Al Chile

¿Cuándo se estrena Al Chile con El Vítor en ViX?

'Al chile' es una experiencia visual y sensorial de cuatro episodios, ideal para los amantes de la cocina, la cultura popular y, por supuesto, el chile. ¡Prepárate para reír, aprender y enchilarte con El Vítor a partir del 29 de mayo solo en ViX!


