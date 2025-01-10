ViX.

Adrián Uribe como El Candidato Honesto, llega a ViX Premium

A partir de este 10 de enero ya puedes reírte con las ocurrencias de Adrián Uribe ahora como candidato político. No te lo pierdas en el servicio Premium de ViX.

Univision picture
Por:Univision
Adrián Uribe como El Candidato Honesto, llega a ViX Premium
Adrián Uribe como El Candidato Honesto, llega a ViX Premium
Imagen ViX

Arranca el 2025 y ViX tiene para su público los mejores estrenos, como es la llegada de El Candidato Honesto, película mexicana disponible en el servicio Premium, a partir de este 10 de enero. La cinta de comedia es protagonizada por Adrián Uribe, Mariana Seoane y Teresa Ruiz.

El Candidato Honesto: ¿de que trata la nueva película de ViX?


La historia cuenta la vida de Tonatiuh, un político que en sus inicios tenía ideales, pero con el paso del tiempo cayó en la corrupción. Tona se convertirá en candidato a la presidencia y a un paso de ganarla es víctima de un hechizo que le impide hacer cosas deshonestas y decir mentiras. ¿Logrará ganar siendo un candidato honesto?

El Candidato Honesto: ¿quiénes integran el reparto de esta comedia?


Tonatiuh es interpretado por Adrián Uribe, quien con toda su experiencia en el género de comedia, le da el toque perfecto al personaje para pasar de un político corrupto a un candidato honesto.

El actor de programas como Nosotros Los Guapos, que también puedes ver en ViX, es acompañado por Mariana Seoane, quien interpreta a Bella, su esposa, mientras que Paola Ramones y Leonardo Herrera dan vida a Vale y Oliver, respectivamente, los hijos del feliz matrimonio.

Otros actores que integran el elenco son Teresa Ruiz, Daniel Tovar y Tiaré Scanda.

