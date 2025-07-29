Conoce al elenco de Te Escribí Antes de Conocerte, la micronovela llena de amor y secretos
Te Escribí Antes de Conocerte es una de las nuevas micronovelas de ViX MicrO. Además de una gran historia, tiene un elenco con mucho talento. Ellos son los actores que participaron en el microdrama.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Te Escribí Antes de Conocerte y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Los microcontenidos de ViX MicrO están ganando popularidad en la app de ViX y uno de los más destacados es Te Escribí Antes de Conocerte, cuyo reparto tiene una sólida trayectoria en el mundo del entretenimiento.
¿De qué trata Te Escribí Antes de Conocerte?
JohnyStar, un aspirante a comediante e influencer, encuentra el diario de María, una joven con la capacidad de prever el futuro. Él aprovecha el contenido para crear un personaje que "predice lo que viene" y así incrementar su audiencia, hasta que ella lo enfrenta y amenaza con exponerlo.
JohnyStar propone un trato: si consigue un millón de seguidores, dejará de usar el diario. María accede, siempre y cuando no revele los aspectos íntimos que ha escrito. Con el tiempo, ambos se conocen mejor y se enamoran, pese a sus diferencias.
Sin embargo, la situación se complica cuando Pía, una influencer fitness y ex de JohnyStar, junto con su representante Roger y Machín Machine, un creador de contenido con actitudes machistas y muy bulleador, amenazan con arruinarlo todo.
A
ctores y personajes de la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte
Alexis Ceballos es JohnnyStar
El joven originario de Puebla, México, que protagoniza Te Escribí Antes de Conocerte cuenta con experiencia previa en la actuación pues apareció en la telenovela El Ángel de Aurora, disponible en ViX y la serie 'El Contrato del Bebé Millonario'.
También participó en la obra de teatro 'El Juego que todos Jugamos', se dedica al modelaje y en su cuenta de Instagram @alexisceballosj, se muestra como un creador de contenido.
Ana Saenz es María
Como actriz inició su carrera en 2018 trabajando en La Rosa de Guadalupe y ha tenido presencia en otros proyectos de Televisa como Fuego Ardiente, Esta Historia me Suena y el Extraño Retorno de Diana Salazar, compartiendo créditos con Angelique Boyer.
Además también se desempeña como TV Host en un popular programa de música.
Nicole Curiel es Pía
En tan solo cinco años, Nicole se ha consolidado en la industria, desde Una Familia de Diez hasta telenovelas como El Maleficio, Mi Camino es Amarte, Si nos Dejan y un capítulo de Mujeres Asesinas en 2022.
Alejandro Valencia - Machín Machine
En la micronovela interpreta al exbully de JohnyStar. Con casi diez años de trayectoria, ha participado en proyectos como La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, Esta Historia Me Suena y las telenovelas Pienso en Ti, El Ángel de Aurora y Despertar Contigo.
¿Dónde puedo ver completa la micronovela
Te Escribí Antes de Conocerte
?
Te Escribí Antes de Conocerte tiene disponibles sus primeros 5 capítulos en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y puedes disfrutar la micronovela completa en la app de ViX, la cual puedes descargar gratis para celulares y tabletas con sistema operativo iOS o Android.