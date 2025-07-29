Conoce al elenco de Te Escribí Antes de Conocerte, la micronovela llena de amor y secretos

Video Te Escribí Antes de Conocerte - Episodio 0

Los microcontenidos de ViX MicrO están ganando popularidad en la app de ViX y uno de los más destacados es Te Escribí Antes de Conocerte, cuyo reparto tiene una sólida trayectoria en el mundo del entretenimiento.

¿De qué trata Te Escribí Antes de Conocerte?

JohnyStar, un aspirante a comediante e influencer, encuentra el diario de María, una joven con la capacidad de prever el futuro. Él aprovecha el contenido para crear un personaje que "predice lo que viene" y así incrementar su audiencia, hasta que ella lo enfrenta y amenaza con exponerlo.

Te Escribí Antes de Conocerte Imagen ViX

JohnyStar propone un trato: si consigue un millón de seguidores, dejará de usar el diario. María accede, siempre y cuando no revele los aspectos íntimos que ha escrito. Con el tiempo, ambos se conocen mejor y se enamoran, pese a sus diferencias.

Sin embargo, la situación se complica cuando Pía, una influencer fitness y ex de JohnyStar, junto con su representante Roger y Machín Machine, un creador de contenido con actitudes machistas y muy bulleador, amenazan con arruinarlo todo.

ctores y personajes de la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte

Alexis Ceballos es JohnnyStar

El joven originario de Puebla, México, que protagoniza Te Escribí Antes de Conocerte cuenta con experiencia previa en la actuación pues apareció en la telenovela El Ángel de Aurora, disponible en ViX y la serie 'El Contrato del Bebé Millonario'.

También participó en la obra de teatro 'El Juego que todos Jugamos', se dedica al modelaje y en su cuenta de Instagram @alexisceballosj, se muestra como un creador de contenido.

Alexis Ceballos Imagen Instagram

Ana Saenz es María

Además también se desempeña como TV Host en un popular programa de música.

Ana Saenz Imagen Instagram

Nicole Curiel es Pía

En tan solo cinco años, Nicole se ha consolidado en la industria, desde Una Familia de Diez hasta telenovelas como El Maleficio, Mi Camino es Amarte, Si nos Dejan y un capítulo de Mujeres Asesinas en 2022.

Nicole Curiel Imagen Instagram

Alejandro Valencia - Machín Machine

Alejandro Valencia Imagen Instagram

¿Dónde puedo ver completa la micronovela

Te Escribí Antes de Conocerte

?