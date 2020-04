Gobierno mexicano justifica revelaciones de Univision sobre Peña Nieto

A menos de 24 horas de que Univision Investiga revelara una masiva investigación de movimientos bancarios de ocho miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto y del propio ex presidente y su familia, la entidad que solicitó a los bancos información de los exfuncionarios anunció que se trata de un procedimiento que no implica necesariamente una acusación.

Sin embargo, el presidente Andrés López Obrador, al ser interrogado por el origen de esta investigación dijo que no era iniciativa del gobierno.

"No hay investigación. Puede ser que alguien solicitó a la oficina de inteligencia financiera que hiciera ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria, pero no es un asunto del gobierno federal, no es algo que corresponda el Poder Ejecutivo", aseguró el presidente.