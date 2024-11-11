Univision Foundation: Impulsando el Futuro de los Estudiantes a través de Becas y Galardones de Excelencia

En Univision Foundation, creemos firmemente en el poder transformador de la educación y el apoyo comunitario. Como parte de nuestra misión, empoderamos a los jóvenes, especialmente a aquellos que son la primera generación en sus familias en asistir a la universidad, para que alcancen sus sueños y construyan un futuro próspero. A través de nuestras becas, programas de mentoría y galardones de excelencia, no solo aliviamos la carga financiera que puede obstaculizar su camino, sino que también les proporcionamos las herramientas y el apoyo necesarios para sobresalir en sus estudios y en sus futuras carreras profesionales.

Las becas y premios de Univision Foundation no solo alivian la carga financiera de los estudiantes, sino que también les proporcionan las herramientas y el apoyo necesarios para sobresalir tanto académica como profesionalmente. Gracias al apoyo de empresas y donantes comprometidos, estos programas están creando un futuro brillante y prometedor para los jóvenes, al mismo tiempo que fortalecen y prosperan nuestras comunidades.



PROGRAMAS DE BECAS

Univision Scholars: Becas de Finalización para Estudiantes de Primera Generación

Las becas educativas Univision Scholars están diseñadas para apoyar a estudiantes universitarios de primera generación en su camino hacia la obtención de sus títulos universitarios. Estas becas están dirigidas a estudiantes en su tercer y cuarto año de universidad, con el propósito de aliviar la carga económica que pudiera retrasar o interrumpir sus planes de graduación. Además de la tan necesaria ayuda financiera, los beneficiarios de las becas reciben valiosa orientación profesional y oportunidades de mentoría. Cada estudiante es emparejado con un mentor corporativo de TelevisaUnivision, lo que les proporciona una base sólida para su futuro profesional. Este componente de mentoría asegura que los estudiantes de primera generación no solo logren el éxito académico, sino que también adquieran las herramientas necesarias para sobresalir en el mundo laboral.

Actualmente, Univision Scholars está disponible en COE College, Iowa y Florida International University en Florida.



TU Futuro: ¡Una beca de 4 años!

La beca TU Futuro está diseñada para motivar a los estudiantes de último año de secundaria en el área de Houston a seguir una educación superior. Se otorga estudiantes hispanoparlantes que están a punto de entrar a la universidad y requieren un apoyo económico. Esta beca cubre en total 4 años de matrícula en las universidades aliadas.

Becas Optimum de Herencia Hispana

Disponible para todos los estudiantes de secundaria y preparatoria en los 21 estados donde Optimum tiene presencia. En honor al Mes Nacional de la Herencia Hispana, estas becas se otorgan mediante un concurso de ensayos reconoce y celebra las diversas historias, culturas y contribuciones de generaciones de hispanoamericanos en todo el país.

Disponible para estudiantes de Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virginia, West Virginia.

PREMIOS DE EXCELENCIA A ESTUDIANTES

Orgullo de Nuestra Juventud

Este galardón destaca los esfuerzos extraordinarios de estudiantes excepcionales, basándose en el mérito académico, los logros deportivos, el espíritu emprendedor, los esfuerzos sobresalientes de servicio comunitario y un compromiso destacado con el deber cívico.

Con el apoyo de líderes comunitarios y empresariales, hemos honrado y reconocido a más de 230 estudiantes excepcionales del Sur de la Florida a lo largo de los últimos 26 años.

Se ofrece Florida, Georgia y Carolina del Norte