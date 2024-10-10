univision foundation

Guía de Apoyo Familiar para la Salud Mental Después del Huracán

Catherine Lafler, MSW Trabajadora Social y Especialista en Habilidades de Crianza Informadas por el Trauma 's profile picture
Por:
Catherine Lafler, MSW Trabajadora Social y Especialista en Habilidades de Crianza Informadas por el Trauma

En las secuelas de un desastre, planear los próximos pasos puede ser abrumador para cualquier persona, en especial para los niños y niñas que no entienden la situación. Los cuidadores pueden tomar medidas para mantenerse tranquilos, marcar el ritmo y priorizar situaciones urgentes mientras ayudan a los niños a enfrentar la incertidumbre. Aquí hay algunos consejos para ayudar a los niños a entender.

Consejos para Padres
- Autocuidado es importante:
Como padre, toma pequeños momentos de autocuidado cuando puedas. Si tu hijo está descansando, aprovecha para descansar también, como cuando tenemos recién nacidos. Respira antes de responderle a tu hijo para asegurarte de que estás calmado. Habla sobre tus ansiedades con otros adultos para proteger a tu hijo y asegúrate de tener apoyo.
- Entiende el Comportamiento de tus Niños:
Es importante tratar de ver la necesidad detrás del comportamiento de los niños en lugar de enfocarse solo en el comportamiento. ¿Tienen hambre, están cansados o ansiosos?
-La comunicación es sinónimo de Apoyo y Tranquilidad:
Habla honestamente con los niños sobre la situación y explica por qué estás tomando ciertas acciones como padres.
Anima a los niños a expresar sus sentimientos y asegúrales que está bien sentirse preocupados o estresados.
Promueve un sentido de unidad con frases como "lo superaremos juntos."
Recomendaciones Adicionales
- Fomenta la Resiliencia: Asegúrate de que los niños tengan un pequeño refrigerio y agua cada 2-3 horas. Ayúdales a mantenerse frescos y limpios siempre que sea posible.
- Involucra a los Niños en el Proceso de Restauración: Anima su participación en actividades, pero permite pausas y descanso. Incluye el juego si es posible durante las tareas.
- Ayúdales a Encontrar Consuelo: Ofréceles algún objeto reconfortante como un juguete de peluche o un libro que puedan llevar consigo.
-Bríndales aliento: Gradualmente, las cosas mejorarán y habrá ayuda disponible.
