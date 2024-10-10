Guía de Apoyo Familiar para la Salud Mental Después del Huracán

Consejos para Padres

- Autocuidado es importante:

Como padre, toma pequeños momentos de autocuidado cuando puedas. Si tu hijo está descansando, aprovecha para descansar también, como cuando tenemos recién nacidos. Respira antes de responderle a tu hijo para asegurarte de que estás calmado. Habla sobre tus ansiedades con otros adultos para proteger a tu hijo y asegúrate de tener apoyo.

- Entiende el Comportamiento de tus Niños:

Es importante tratar de ver la necesidad detrás del comportamiento de los niños en lugar de enfocarse solo en el comportamiento. ¿Tienen hambre, están cansados o ansiosos?

-La comunicación es sinónimo de Apoyo y Tranquilidad:

Habla honestamente con los niños sobre la situación y explica por qué estás tomando ciertas acciones como padres.

Anima a los niños a expresar sus sentimientos y asegúrales que está bien sentirse preocupados o estresados.

Promueve un sentido de unidad con frases como "lo superaremos juntos."

Recomendaciones Adicionales

- Fomenta la Resiliencia: Asegúrate de que los niños tengan un pequeño refrigerio y agua cada 2-3 horas. Ayúdales a mantenerse frescos y limpios siempre que sea posible.

- Involucra a los Niños en el Proceso de Restauración: Anima su participación en actividades, pero permite pausas y descanso. Incluye el juego si es posible durante las tareas.

- Ayúdales a Encontrar Consuelo: Ofréceles algún objeto reconfortante como un juguete de peluche o un libro que puedan llevar consigo.

-Bríndales aliento: Gradualmente, las cosas mejorarán y habrá ayuda disponible.

Ayuda a las víctimas de los huracanes Helene & Milton