Guía de Apoyo Familiar para la Salud Mental Después del Huracán
En las secuelas de un desastre, planear los próximos pasos puede ser abrumador para cualquier persona, en especial para los niños y niñas que no entienden la situación. Los cuidadores pueden tomar medidas para mantenerse tranquilos, marcar el ritmo y priorizar situaciones urgentes mientras ayudan a los niños a enfrentar la incertidumbre. Aquí hay algunos consejos para ayudar a los niños a entender.
Consejos para Padres
- Autocuidado es importante:
Como padre, toma pequeños momentos de autocuidado cuando puedas. Si tu hijo está descansando, aprovecha para descansar también, como cuando tenemos recién nacidos. Respira antes de responderle a tu hijo para asegurarte de que estás calmado. Habla sobre tus ansiedades con otros adultos para proteger a tu hijo y asegúrate de tener apoyo.
- Entiende el Comportamiento de tus Niños:
Es importante tratar de ver la necesidad detrás del comportamiento de los niños en lugar de enfocarse solo en el comportamiento. ¿Tienen hambre, están cansados o ansiosos?
-La comunicación es sinónimo de Apoyo y Tranquilidad:
Habla honestamente con los niños sobre la situación y explica por qué estás tomando ciertas acciones como padres.
Anima a los niños a expresar sus sentimientos y asegúrales que está bien sentirse preocupados o estresados.
Promueve un sentido de unidad con frases como "lo superaremos juntos."
Recomendaciones Adicionales
- Fomenta la Resiliencia: Asegúrate de que los niños tengan un pequeño refrigerio y agua cada 2-3 horas. Ayúdales a mantenerse frescos y limpios siempre que sea posible.
- Involucra a los Niños en el Proceso de Restauración: Anima su participación en actividades, pero permite pausas y descanso. Incluye el juego si es posible durante las tareas.
- Ayúdales a Encontrar Consuelo: Ofréceles algún objeto reconfortante como un juguete de peluche o un libro que puedan llevar consigo.
-Bríndales aliento: Gradualmente, las cosas mejorarán y habrá ayuda disponible.
