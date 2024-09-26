Ayuda a las Víctimas del Huracán Helene
En respuesta al paso del Huracán Helene, Univision Foundation se enorgullece de asociarse con organizaciones comunitarias dedicadas a proporcionar servicios de alivio a largo plazo a los afectados en los estados de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. Estos grupos locales están en la primera línea, entendiendo las necesidades únicas de sus comunidades y trabajando incansablemente para ofrecer alimentos, refugio, atención médica y apoyo emocional.
Te invitamos a unirte a nosotros en este esfuerzo humanitario critico. Tus contribuciones pueden hacer una diferencia significativa en la vida de aquellos que han perdido tanto. Puede ayudar ahora mismo entrando a Univision.org, o a través del código que aparece en pantalla, también puede enviar la palabra AYUDA al número 707070.
Toda contribución, por pequeña que sea, ayuda a salvar vidas.