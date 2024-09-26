Ayuda a las Víctimas del Huracán Helene

En respuesta al paso del Huracán Helene, Univision Foundation se enorgullece de asociarse con organizaciones comunitarias dedicadas a proporcionar servicios de alivio a largo plazo a los afectados en los estados de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. Estos grupos locales están en la primera línea, entendiendo las necesidades únicas de sus comunidades y trabajando incansablemente para ofrecer alimentos, refugio, atención médica y apoyo emocional.