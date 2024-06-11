Tú puedes ayudar a las víctimas del incendio que dejó decenas de familias desplazadas en Miami

Decenas de familias quedaron desplazadas cuando un edificio se incendió el pasado 10 de junio en el 431 del noroeste y la calle 3 en Miami.

Cerca de 70 bomberos estuvieron por más de ocho horas tratando de controlar el incendio que dejó a al menos a 43 personas sin hogar. Según las autoridades, la mayoría de las personas que habitan este edificio son adultos mayores.

Imagina perderlo todo en un instante.

Eso es lo que han experimentado estas familias.