Tú puedes ayudar a las víctimas del incendio que dejó decenas de familias desplazadas en Miami
Decenas de familias quedaron desplazadas cuando un edificio se incendió el pasado 10 de junio en el 431 del noroeste y la calle 3 en Miami.
Cerca de 70 bomberos estuvieron por más de ocho horas tratando de controlar el incendio que dejó a al menos a 43 personas sin hogar. Según las autoridades, la mayoría de las personas que habitan este edificio son adultos mayores.
Imagina perderlo todo en un instante.
Eso es lo que han experimentado estas familias.
Pero juntos podemos marcar la diferencia. Con tu ayuda, podemos brindarles esperanza y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Tu donativo puede proporcionarles alimentos, ropa, artículos de primera necesidad y, lo más importante, esperanza para poder comenzar de nuevo. Dona ahora.