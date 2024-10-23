Participa en La Capacitación Gratuita en Primeros Auxilios Psicológicos
Aunque el impacto inmediato de los huracanes Milton y Helen pueda parecer superado, los verdaderos desafíos comienzan mientras las comunidades reconstruyen sus hogares, vidas y familias. El trabajo de Univision Foundation comienza ahora.
La falta de acceso digital hace que la telemedicina no esté disponible, y las familias necesitan apoyo mientras buscan servicios de ayuda. Los voluntarios de ayuda en desastres pueden marcar la diferencia.
En nuestro compromiso de mejorar el acceso a herencia de salud mental para comunidades y familias afectadas por desastres naturales, Univision Foundation, en colaboración con expertos en ayuda humanitaria, ofrecerá un curso virtual gratuito de Primeros Auxilios Psicológicos (PFA). Esta iniciativa está diseñada para organizaciones, voluntarios dedicados al alivio de desastres, y cuidadores a cargo de niños o adultos mayores. Nuestro objetivo es dotar a estos héroes cotidianos con habilidades esenciales para apoyar eficazmente a los afectados por los huracanes Helene y Milton.
- Fecha del Curso: 8 de noviembre
- Idioma: Inglés
- Duración: 4 horas
- Libre de Costo
¿Qué es PFA?
Los Primeros Auxilios Psicológicos son una respuesta compasiva y de apoyo para personas en situación de angustia. Sus componentes clave incluyen:- Ofrecer cuidado práctico y apoyo sin intrusión- Evaluar necesidades y preocupaciones- Ayudar con necesidades básicas (como alimentos, agua e información)- Escuchar sin presionar para hablar- Proporcionar consuelo y ayudar a las personas a sentirse tranquilas- Conectar a las personas con información, servicios y apoyo social- Proteger contra daños adicionales
Únete a nosotros para hacer una diferencia significativa en las vidas de quienes han sido afectados por estos desastres naturales. Regístrate aquí.