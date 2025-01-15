Brindemos Esperanza: Ayuda a las Víctimas de los Incendios en California
Video Dona Ahora a los Afectados por los Incendios en California
Los incendios en California han dejado a cientos de familias enfrentando una devastadora realidad: la pérdida de sus hogares y la interrupción de sus vidas. Este es un momento en el que nuestra solidaridad puede marcar una gran diferencia.
Cómo Puedes Ayudar:
- Envía un mensaje de texto con la palabra DONAR al 707070.
- Escanea el código QR que aparece en el video.
- Ingresa a la página univisionfoundation.com para obtener más detalles sobre cómo contribuir.
Tu donativo no solo es un acto de generosidad, sino también una oportunidad para devolverle la esperanza a familias. Con tu apoyo, podemos ayudarles a reconstruir sus hogares, sus sueños y sus futuros.
Haz tu donativo hoy. Juntos podemos hacer la diferencia.