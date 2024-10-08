univision foundation

Preparando a la Familia para el Huracán: Una Guía Esencial

Dr. Elisaida Méndez Patterson, Psicóloga de Libélula Counseling Services's profile picture
Por:
Dr. Elisaida Méndez Patterson, Psicóloga de Libélula Counseling Services
Imagen YE AUNG THU/AFP via Getty Images

La llegada de un huracán es un evento que puede alterar profundamente nuestra seguridad física y emocional. La preparación es clave para enfrentar estos desafíos, comenzando con uno mismo y extendiéndose a toda la familia, incluidos los niños.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN
Cuando se acerca una tormenta de esta magnitud, es crucial anticiparse y estar listo. La preparación comienza con los adultos, quienes deben estar informados y tranquilos para luego transmitir esa calma a los hijos y demás miembros del círculo familiar.

CONSIDERACIONES POR EDAD
Los niños perciben el mundo de manera diferente según su etapa de desarrollo. Un niño de 3 años no entiende lo mismo que uno de 8 o de 14. Por lo tanto, es importante adaptar el vocabulario y mantener la información sencilla. Cuando los niños hacen preguntas, responda con información factual y adecuada a su nivel de comprensión.

¿QUÉ DECIRLES Y CÓMO?
Explicar qué es un Huracán.
Es fundamental explicar a los niños qué es un huracán de manera clara y neutral. Describa el fenómeno como una tormenta con vientos que se aceleran y toman fuerza, moviéndose de un lado a otro. Evite un tono emocional y describa los hechos, ya que los niños absorben fácilmente las emociones de los adultos. Los padres deben proyectar calma y seguridad, dado que los niños aún no tienen la madurez emocional para regular sus propias emociones.

Relacionado

Brindemos Esperanza: Ayuda a las Víctimas de los Incendios en California
1 mins

Brindemos Esperanza: Ayuda a las Víctimas de los Incendios en California

Univision Foundation
¿Cómo lidiar con el estrés y la ansiedad causados por los incendios?
1 mins

¿Cómo lidiar con el estrés y la ansiedad causados por los incendios?

Univision Foundation
Univision Foundation: Impulsando el Futuro de los Estudiantes a través de Becas y Galardones de Excelencia
3 mins

Univision Foundation: Impulsando el Futuro de los Estudiantes a través de Becas y Galardones de Excelencia

Univision Foundation
Participa en La Capacitación Gratuita en Primeros Auxilios Psicológicos
1 mins

Participa en La Capacitación Gratuita en Primeros Auxilios Psicológicos

Univision Foundation
El poder del cuenta cuentos en medio del trauma: un salvavidas para las familias desplazadas por huracanes
5 mins

El poder del cuenta cuentos en medio del trauma: un salvavidas para las familias desplazadas por huracanes

Univision Foundation
Guía de Apoyo Familiar para la Salud Mental Después del Huracán
1 mins

Guía de Apoyo Familiar para la Salud Mental Después del Huracán

Univision Foundation
Ayuda a las Víctimas del Huracán Helene
1 mins

Ayuda a las Víctimas del Huracán Helene

Univision Foundation
Tú puedes ayudar a las víctimas del incendio que dejó decenas de familias desplazadas en Miami
1 mins

Tú puedes ayudar a las víctimas del incendio que dejó decenas de familias desplazadas en Miami

Univision Foundation
Univision Foundation entrega un donativo por $45,000 a TeletonUSA
3:21

Univision Foundation entrega un donativo por $45,000 a TeletonUSA

Univision Foundation
Trazando Sonrisas: Jornada Inolvidable de Entrega de Juguetes con Noticias 23
1:28

Trazando Sonrisas: Jornada Inolvidable de Entrega de Juguetes con Noticias 23

Univision Foundation

Detallar las Medidas de Protección

Cuéntenles a los niños las acciones específicas que han tomado para protegerse del huracán:
- "Hemos puesto tablas en las ventanas para prevenir que se rompan."
- "Movimos todos los muebles del patio dentro de la casa."
- "Compramos comida enlatada, agua, y tenemos baterías y linternas listas."

Fomentar la Solidaridad Comunitaria
Explique la importancia de ayudar a los vecinos si necesitan algo. Esto enseña a los niños que no están solos y que la comunidad puede apoyarse mutuamente. También les ayuda a entender que hay quienes pueden ayudarnos en momentos de necesidad.

Participar en Actividades Familiares
Involucrar a los niños en actividades familiares habituales, como juegos de mesa, bailar, contar cuentos o hacer adivinanzas, puede ayudar a distraerlos del estrés y la incertidumbre. Además, según sus edades, pueden colaborar en tareas simples, como buscar baterías. Esto les da un sentido de participación y control.

Apoyo Emocional: Creando un Entorno Seguro
Proporcionar apoyo emocional es crucial. Los padres que demuestran calma y control ayudan a establecer un ambiente de seguridad emocional y unión familiar. Los niños aprenden observando, y adoptan las actitudes de sus padres hacia los eventos de la vida.
Cultivar desde la infancia una actitud de fortaleza, esperanza y apoyo comunitario es vital para su desarrollo futuro.

Buscar Ayuda Profesional
Si necesita más apoyo o ayuda individual para manejar estas situaciones, no dude en buscar ayuda profesional. La orientación de un experto puede ser invaluable para enfrentar no solo huracanes, sino cualquier desafío de la vida.

Prepararse adecuadamente y mantener una actitud positiva y solidaria es esencial para superar estas pruebas con éxito y fortaleza.

Fuente: Dr. Elisaida Méndez Patterson, Psicóloga
Libélula Counseling Services

Te invitamos a realizar tu donación para las víctimas del Huracán Helene. Recuerda que tu donativo salva vidas.