¿Cómo lidiar con el estrés y la ansiedad causados por los incendios?

1. Reconoce tus sentimientos: Es normal sentirse abrumado(a), ansioso(a) o incluso enojado(a). Reconoce estas emociones como una respuesta natural a un evento traumático.

2. Mantente conectado(a): Comunícate con amigos, familiares o grupos de apoyo. Hablar sobre tus experiencias y sentimientos puede brindar consuelo y reducir el estrés.

3. Infórmate, pero limita la exposición a los medios: Mantente actualizado(a) con información precisa sobre la situación de los incendios forestales de fuentes confiables, pero evita sobrecargarte de información. Recuerda que ver noticias constantemente puede aumentar la ansiedad. Trata de limitar tu exposición a la cobertura mediática y enfócate en fuentes confiables para obtener actualizaciones. (Noticias en vivo)

4. Enfócate en el presente: Trata de concentrarte en las tareas y necesidades inmediatas. Preocuparse por el futuro puede aumentar la ansiedad. Toma las cosas paso a paso.

5. Mantén una rutina: Establecer una rutina diaria puede proporcionar una sensación de normalidad y control. Incluye actividades que disfrutes y que te ayuden a relajarte.

6. Tómate descansos para practicar el autocuidado: Permítete tomar descansos del estrés.

Participa en actividades que encuentres relajantes, como hacer ejercicio, meditar o un pasatiempo.

7. Apóyense mutuamente: Las experiencias compartidas pueden brindar consuelo y fortaleza.

8. Busca ayuda: Si te resulta difícil sobrellevar la situación, considera buscar ayuda. Los consejeros de crisis están disponibles para brindar apoyo. Puedes enviar un mensaje de texto con la palabra AYUDA al 741741 para recibir asistencia inmediata.