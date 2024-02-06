Vivir de Amor: Estos son los actores y personajes de la novela protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Emmanuel Palomares

La nueva telenovela Vivir de Amor está por llegar a las pantallas de Univision el 20 de febrero a las 7P / 6C, y promete cautivar a los espectadores con una historia llena de pasión, celos y mucha intriga.

En esta producción, reconocidos actores dan vida a los personajes principales, sumergiéndonos en un mundo de amor, traiciones y redención.

Descubre quiénes son los actores que le darán vida a estos entrañables personajes.

Juan Diego Covarrubias es Luciano Garza Treviño: Un Hombre Luchador y Leal en Vivir de Amor

Juan Diego Covarrubias es Luciano Garza en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision



Uno de los personajes centrales de Vivir de Amor es Luciano Garza Treviño, interpretado por Juan Diego Covarrubias. Luciano es un hombre leal y honesto que, tras el abandono de su esposa Romina, se hace cargo de sus hijos Maúde y Javi.

Protege a sus hijos por encima de todo y los cuida con devoción. Su vida da un giro inesperado cuando José Emilio lo invita a trabajar en la hacienda de los Rivero Cuéllar, donde conoce a Fátima, una mujer de la que se enamora perdidamente. Sin embargo, el amor de Luciano por Fátima se ve amenazado cuando Romina regresa, poniendo en riesgo la tranquilidad de sus hijos y su relación con Fátima.

Gaby Spanic es Mónica Rivero Cuéllar: Una mujer manipuladora y posesiva en Vivir de Amor

Gaby Spanic es Mónica Rivero Cuéllar en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent / Televisa Univision



Gaby Spanic interpreta a Mónica Rivero Cuéllar, la hija mayor de don Emilio en Vivir de Amor. Mónica es una mujer manipuladora y posesiva que hará todo lo posible por obtener lo que quiere. Le arrebata el amor de Adolfo a su hermana Cristina y busca la cabalidad de su hijo Misael para convertirlo en un triunfador en la vida.

Sin embargo, el amor limpio y verdadero se impondrá sobre la envidia y la amargura, dejando en evidencia que el amor sincero siempre prevalece.

Eugenia Carduro es Cristina Rivero Cuéllar: Una mujer distinguida y magnánima en Vivir de Amor

Eugenia Carduro es Cristina Rivero Cuéllar en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision

Eugenia Cauduro da vida a Cristina Rivero Cuéllar, la hija menor de don Emilio. A pesar de las traiciones y pérdidas amorosas que ha sufrido, Cristina se mantiene con una integridad moral intacta.

Es víctima de la ambiciosa Mónica, su hermana, quien logra despojarla del amor de Adolfo. Sin embargo, gracias al cobijo amoroso de sus hijos José Emilio y Fátima, Cristina encuentra la fuerza para seguir adelante.

Cuando los fantasmas del pasado regresan a su vida, el perdón se convierte en su guía y la valentía en su mejor aliada para encontrar la felicidad.

René Strickler es Adolfo Pastrana: Un abogado prominente e íntegro en Vivir de Amor

René Strickler es Adolfo Pastrana en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent / Televisa Univision



René Strickler interpreta a Adolfo Pastrana, un prominente y íntegro abogado en Vivir de Amor.

A pesar de estar casado con Mónica, Adolfo ama profundamente a Cristina, la hermana de su esposa. Aunque Misael es su hijo biológico, Adolfo vuelca su cariño en José Emilio, el hijo de Cristina.

Su prudencia y sensatez flaquean ante el verdadero amor, premiando su audacia con la verdadera felicidad.

Eric del Castillo es Don Emilio Rivero Cuéllar: El patriarca justo y sensato en Vivir de Amor

Eric del Castillo es Don Emilio Rivero Cuéllar en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent /TelevisaUnivision



Eric del Castillo da vida a don Emilio Rivero Cuéllar en Vivir de Amor. Don Emilio es un hombre justo y sensato, padre de Mónica y Cristina.

Es el patriarca de la honorable familia Rivero Cuéllar y fundador de un exitoso corporativo basado en los cultivos hidropónicos.

Sin embargo, la maldad y la ambición de algunos miembros de su familia afectan su salud, por lo que decide dejar al frente de la empresa a su nieto José Emilio.

Esta decisión enciende la ira y la sed de venganza de los villanos de la historia, pero los valores familiares que don Emilio ha inculcado saldrán victoriosos para proteger a su querida familia.

Josh Gutiérrez es Misael Pastrana Rivero Cuéllar: un seductor y ambicioso en Vivir de Amor

Josh Gutiérrez es Misael Pastrana Rivero en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision



Josh Gutiérrez interpreta a Misael Pastrana Rivero Cuéllar en Vivir de Amor. Misael es un gran seductor que aspira a convertirse en el sucesor de don Emilio.

Siguiendo los mismos valores ambiciosos de su madre Mónica, Misael se relaciona con Rebeca, formando un dúo perverso en busca de sus propios intereses. Sin embargo, el amor y la verdad serán los jueces de sus actos, y tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Amairani Romero es Elena Sandoval del Olmo: Una madre noble y gentil en Vivir de Amor

Amairani Romero es Elena Sandoval del Olmo en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent /TelevisaUnivision

Amairani Romero da vida a Elena Sandoval del Olmo en Vivir de Amor. Elena es una madre noble y gentil que vive con el pesar de haber perdido a su hija mayor.

La culpa y el amor de madre la llevan a ser condescendiente con Rebeca e injusta con Angelli y Santiago, rompiendo la armonía familiar y poniendo en riesgo su relación con sus otros hijos.

Mariluz Bermúdez es Fátima Aranda Rivero Cuellar: Una joven de principios firmes en Vivir de Amor

Mariluz Bermúdez es Fátima Aranda Rivero Cuellar Vivir de Amor. Imagen TelevisaUnvision

Mariluz Bermúdez interpreta a Fátima Aranda Rivero Cuellar en Vivir de Amor. Fátima es una joven de principios firmes cuya pasión es el campo. En la hacienda conoce a Luciano y surge una atracción que es correspondida.

Convencida de que Luciano es un buen hombre y está en vías de divorciarse, inicia una relación con él. Sin embargo, su exmujer regresa decidida a recuperar a su familia, poniendo en peligro el amor de Luciano y Fátima. Pero el corazón de Luciano pertenece solo a Fátima, y juntos lucharán por su amor.

Bárbara Islas es Doris Mendoza: Una mujer emprendedora y divertida en Vivir de Amor

Bárbara Islas es Doris Mendoza en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent /TelevisaUnivision

Bárbara Islas interpreta a Doris Mendoza en Vivir de Amor. Doris es una mujer emprendedora y divertida amiga de Rebeca, hasta que descubre sus deslealtades.

A pesar de ser huérfana y haber sido abandonada por su padre, Doris vive con honradez y lleva una relación divertida con Sebastián. Juntos, enfrentan realidades de amplios contrastes, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo.

Magda Karina es Alma Trejo: Una mujer humilde y noble

Magda Karina es Alma Trejo en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision

Magda Karina da vida a Alma Trejo en Vivir de Amor. Alma es una mujer humilde y noble que se derrumba al perder a su pequeña hija.

El dolor de su infortunio la lleva a hacerse pasar por la madre de Rebeca, la hija perdida de Elena. Aunque llena de amor y valores, Rebeca la rechaza al descubrir la verdad de su origen.

Isabel Madow es Wanda Carmín: Una mujer coqueta y solidaria

Isabel Madow es Wanda Carmín en Vivir de Amor. Imagen Mezcalent /TelevisaUnivision



Isabel Madow interpreta a Wanda Carmín en Vivir de Amor. Wanda es una mujer coqueta y solidaria que lleva consigo el pesar de haber sido separada de su hijo recién nacido.

Aunque ha mantenido una buena relación con todos en el mercado, nadie sabe mucho de su pasado.

Con el tiempo, estrechará su relación con Doris y afianzarán una verdadera amistad. Wanda aparenta tomarse la vida con ligereza, pero en el fondo vive atormentada por el hijo que le arrebataron, sin saber que está más cerca de lo que imagina.

De qué trata Vivir de Amor, la nueva novela protagonizada por Emmanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos

La historia de Vivir de Amor comienza 20 años atrás, cuando la familia del Olmo sufre el rapto de su hija Frida. El padre de la niña muere al enfrentarse a los delincuentes, y la policía da por muerta a la menor.

Sin embargo, Frida logra escapar y se cruza en el camino de Alma y Antonio, quienes acaban de sepultar a su hija Rebeca.

En medio del profundo dolor de su pérdida, deciden quedarse con Frida y hacerla pasar por su hija muerta.

Rebeca crece en un entorno humilde que detesta, y al enterarse de su verdadero origen, decide vengarse de su familia de sangre al pensar que la abandonaron a su suerte.

Su rabia se centra en su hermana Angelli, a quien envidia por haber tenido una vida llena de lujos. Pero el amor y la verdad se impondrán sobre las mentiras y los engaños, y José Emilio y Angelli tendrán que luchar con el corazón en la mano para defender su amor y combatir las adversidades que amenazan con destruirlos.

¡No te pierdas Vivir de Amor por Univision y sumérgete en esta apasionante historia llena de amor, traiciones y redención!