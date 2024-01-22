TV SHOWS
Reto 4 Elementos

Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, triunfos, caídas y rivalidades y más detalles de lo que sucedió en el reality de competencia

La semana 13 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema estuvo llena de emociones y sorpresas. Los equipos Morado y Naranja se enfrentaron en diversos retos, demostrando su fuerza y determinación.

Univision

A pesar de haber tenido dos bajas en su equipo debido a la nominación anterior, el equipo Naranja liderado por Lauro logró coordinarse de manera efectiva y obtener la victoria en la primera ronda del reto. Su fuerza y determinación los ayudaron a superar los obstáculos y vencer al equipo Morado.


Para garantizar su permanencia en la competencia, Fer de la Mora y Rodel del equipo Naranja eligieron a los contrincantes más débiles del equipo Morado, Aurélie y Miguel Arce, para enfrentarlos cara a cara. Estos desafíos individuales pusieron a prueba la habilidad y resistencia de cada participante.

Aurélie no logró superar el reto y terminó en el 'Deshuesadero', sintiéndose frustrada y triste por su desempeño. Por otro lado, Miguel Arce sufrió un terrible accidente al caer de la plataforma antes de comenzar su ronda, lo que generó preocupación en el equipo.

Reto 4 Elementos

Salvador Zerboni sufre aparatoso accidente

Durante la competencia, Salvador Zerboni sufrió un aparatoso impacto en la Pista de Agua al chocar con la plataforma. A pesar del golpe, Salvador decidió continuar en el reto para no afectar a su equipo. A pesar de las lesiones que enfrentaban algunos de sus miembros, el equipo Morado liderado por 'La Bala' obtuvo la victoria contra los Naranjas, dedicándole el triunfo a Zerboni.

Las mujeres del equipo Naranja demostraron su poder y obtuvieron la victoria en el Reto de Agua gracias a la buena puntería de Paola. Esto les permitió nominar a dos elementos del equipo Morado, generando estrategias y tensiones entre ambos equipos.

Lauro, considerado uno de los más fuertes en la competencia, sumó una victoria a su equipo en el Reto de Agua, evitando que dos de sus compañeros fueran nominados para enfrentarse al 'Deshuesadero'.

Irvin le declara la guerra a Miguel Espinoza

Durante los duelos individuales, Irvin llamó 'mustio' a Miguel Espinoza y lo retó a enfrentarlo cara a cara. Estos enfrentamientos generaron tensiones y emociones intensas entre los participantes. 'La Bala' ganó su pase a la Aldea y mandó a Rosa al 'Deshuesadero', demostrando su fuerza y determinación en el Reto de Agua.


Miguel Espinoza cambió de técnica y logró desconcentrar a su contrincante, obteniendo una victoria impresionante en el reto. Las emociones se pusieron a flor de piel cuando los equipos se enteraron de que pelearían por el Brazalete del Poder, lo que generó discusiones y revelaciones entre los participantes.

Sin lugar a dudas, Reto 4 Elementos: La Liga Extrema estuvo llena de acción, emociones intensas y desafíos individuales. Los participantes demostraron su fuerza, determinación y habilidades en cada reto, generando rivalidades y estrategias entre los equipos. ¡No te pierdas los próximos episodios para descubrir quién se convertirá en el campeón de esta competencia extrema!


