Rosa y Miguel M abandonan la competencia, Irvin se enfrenta a Miguel Arce, y más detalles sobre Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

La semana 14 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema estuvo llena de emociones, competencia intensa y sorpresas.

PUBLICIDAD

Los participantes se enfrentaron en desafíos extremos, luchando por mantenerse en la competencia y alcanzar la victoria. En esta semana, hubo peleas, eliminaciones y momentos emocionantes que marcaron el rumbo del programa. ¡Descubre todo lo que sucedió en esta apasionante semana!

Janice y Paola, una competencia reñida

La semana comenzó con una competencia reñida entre Janice y Paola. Janice tuvo dificultades con los pasos falsos, pero logró alcanzar a Paola en la parte del tiro y el final fue realmente emocionante.

A pesar de su esfuerzo, Paola logró llevarse la victoria en un final de infarto. Rodel felicitó a Janice por su desempeño en la competencia.

La competencia continuó, esta vez con un enfrentamiento entre Julio y Miguel M. quien logró tomar ventaja y se llevó la victoria en este desafío.

Delia y Addy también se enfrentaron en una competencia intensa. Addy tomó ventaja desde el principio y, aunque Delia logró alcanzarla en la parte del tiro, Addy se llevó la victoria.

Lauro aprovecha el inconveniente de Irvin para sacar ventaja

Irvin y Lauro se enfrentaron en un desafío lleno de obstáculos. Desafortunadamente, Irvin perdió un zapato durante la competencia, lo que complicó su desempeño al no tener agarre en la parte inferior. Lauro aprovechó este percance, tomó la delantera y logró ganar la competencia. A pesar de su frustración, Irvin se tomó un momento para tranquilizarse y respirar.

Rodel se enfrentó a Miguel M. en un desafío lleno de adrenalina. Rodel logró tomar ventaja al principio, pero Miguel M. lo alcanzó en la parte del tiro. Sin embargo, Rodel logró llevarse la victoria en este emocionante enfrentamiento.

PUBLICIDAD

Zerboni expresó su desconfianza hacia Rodel, pero Rodel no se dejó intimidar y se enfrentó a él en una competencia más.

Addy y Rodel ganan el Brazalete de Poder e inmunidad

La competencia por el brazalete continuó en esta semana. En la última ronda de mujeres, Bala y Fer se enfrentaron. Aunque Bala tuvo dificultades para superar el primer obstáculo, logró alcanzar a Fer en el tiro y se llevó la victoria. A pesar de casi desmayarse al terminar la pista, Bala resultó estar bien y recibió felicitaciones de Fer.

La competencia por el brazalete del poder continuó con la participación de Paola, Bala y Addy en la competencia de las mujeres. En un final muy cerrada entre Paola y Addy, fue Addy quien se impuso y se llevó la victoria.

Luego, los hombres iniciaron su prueba, y Rodel logró terminar rápidamente el rompecabezas, llevándose la victoria en esta competencia. Rodel y Addy obtuvieron los brazaletes y quedaron inmunes.

En la aldea, los participantes se vieron cara a cara en el Sacrificio.

Durante la votación, Delia trató de hacer señas a los del deshuesadero y ponerse de acuerdo sobre quién votar.

Las mujeres más votadas fueron Delia y Janice, lo que resultó en un empate. Addy tuvo que desempatar y decidió sacrificar a Janice.

Los hombres más votados fueron Irvin y Miguel M., y Rodel tuvo que desempatar, decidiendo enviar a Miguel M. al deshuesadero.



En el Inframundo, los participantes Miguel E., Rosa, Janice y Aurelie se enfrentaron a desafíos extremos. Miguel E. fue el primero en participar, seguido de Rosa.

En el Inframundo, Rosa y Janice se enfrentaron en un duelo de eliminación. Rosa tomó ventaja al principio, pero Janice logró alcanzarla. A pesar de lesionarse el tobillo, Rosa no se rindió, pero finalmente Janice logró ganar la competencia.

PUBLICIDAD

En el duelo de eliminación de los hombres, la competencia estuvo reñida y todo se definió en el tiro. En un final de infarto, Miguel E. logró llevarse la victoria.

Miguel M y Rosa abandonan la competencia

En la ceremonia de despedida, Rosa rompió en llanto al decir sus últimas palabras dentro del rality de competencia. Miguel M. lloró con las palabras que Monse le dedicó, y Fer no pudo controlar sus emociones y entre lágrimas se despidió de su compañero y amigo Miguel M.

Sin duda, la semana 14 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema estuvo llena de emociones y sorpresas.

Los participantes se enfrentaron en desafíos extremos, luchando por mantenerse en la competencia y alcanzar la victoria. ¡No te pierdas los próximos episodios para descubrir quién se llevará la victoria final en esta apasionante competencia!