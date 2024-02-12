Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, traición y sacrificio. Addy y Miguel Arce son eliminados del reality

Reto 4 Elementos: La Liga Extrema continúa en su emocionante competencia, y en la Semana 16 se vivieron momentos llenos de acción y sorpresas.

Ronda de eliminación: Duelos en la Gran Pista de Agua

La semana comenzó con la ronda de eliminación, donde los participantes se enfrentaron en duelos en la Gran Pista de Agua. Aurelie y Rodel, al haber llegado en primer lugar en la prueba anterior, tuvieron el beneficio de elegir a sus oponentes. Aurelie decidió enfrentarse a Janice, mientras que Rodel eligió a Irvin, dejando a Julio para enfrentarse a Zerboni.



En los enfrentamientos, La Bala y Paola se enfrentaron, y La Bala logró tomar ventaja al superar los obstáculos y demostrar su habilidad en la puntería.

Por su parte, Irvin y Rodel también se enfrentaron en una competencia reñida, Irvin tomó la delantera y se llevó la victoria.

En el enfrentamiento entre Aurelie y Janice, Janice tomó la ventaja, pero Aurelie demostró su determinación y logró alcanzarla en la zona de disparo. Sin embargo, Janice se impuso y se llevó la victoria.



En el enfrentamiento entre Julio y Zerboni, Julio tomó una ventaja inicial, pero Zerboni logró cerrar la distancia y ambos llegaron a la zona de disparo al mismo tiempo. Finalmente, Zerboni se llevó la victoria.

Traición y sacrificio en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

En la aldea, el equipo naranja acordó enviar a Zerboni al deshuesadero en el próximo sacrificio. Sin embargo, Julio no estaba de acuerdo.

Llegó el momento del último sacrificio, y cuando los hombres comenzaron a votar, Fer le reveló a Rodel que iban por él.

Los votos se fueron revelando, con La Bala al votar por Janice, Addy por Delia, Rodel por Zerboni, Julio por Rodel y Lauro por Miguel E.

Tanto Lauro como Camejo rompieron el acuerdo con Rodel. Finalmente, Delia y Rodel fueron los sacrificados.

Pruebas en el Inframundo y Reto 4 premia

Lauro, Miguel A, Rodel, Fer, Addy y Delia llegaron al Inframundo para enfrentar nuevas pruebas. Delia fue la primera en hacer la prueba, seguida de Lauro. Luego, Fer realizó su prueba y sintió que lo hizo más rápido que Lauro.

Mientras tanto, se llevó a cabo el segmento de Reto 4 Premia, donde los dúos de Paola/Bala, Irvin/Janice y Aurelie/Miguel E compitieron.

Aurelie y Miguel E lograron obtener la mayor cantidad de puntos en esta etapa.

Paola y La Bala ganaron la segunda ronda y se enfrentaron a Aurelie y Miguel E, logrando llevarse la victoria.

En el Inframundo, Addy fue la última de las mujeres en hacer la prueba, seguida de Rodel, quien demostró un buen desempeño.

Addy y Miguel A se despiden de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

Los ganadores en el Inframundo fueron Fer y Rodel, mientras que Addy y Delia se enfrentaron en el reto de eliminación, al igual que Miguel A y Lauro.

Finalmente, Addy y Delia se enfrentaron en el reto de eliminación, donde Delia logró tomar ventaja y se llevó la victoria.

Con la salida de Addy, Zerboni se mostró muy triste y recibió una pulsera de despedida de parte de ella. Miguel A también fue eliminado por Lauro.

Nuevas competencias y elección de parejas



En las próximas competencias, se definirán las parejas de la nueva etapa. Las mujeres compitieron para determinar el orden en el cual podrían elegir a su pareja. Paola fue la primera ganadora, seguida por Fer y Aurelie.