Esta noche llega La Gran Final de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, ¿quién será el maestro de los 4 elementos?

Este viernes 8 de marzo a las 10 P / 9C marca el emocionante desenlace de una temporada llena de desafíos extremos en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema.

Después de una competencia feroz y llena de sorpresas, llega el momento de descubrir quiénes se coronarán como los próximos maestros de los elementos.

Con la eliminación de Salvador Zerboni, Janice, Miguel Espinoza y La Bala la competencia ha alcanzado su punto más álgido y emocionante.

La tensión se palpa en el aire mientras nos acercamos a la gran final. Con Paola asegurando su lugar como la maestra de los 4 elementos del lado femenino, la incertidumbre recae en quién se unirá a ella como el maestro masculino.



El último episodio promete estar lleno de emociones y desafíos extremos, a la altura de esta liga implacable. No te puedes perder esta cita, donde Montserrat Oliver y Adrián Di Monte nos guiarán a través del desenlace de esta impactante temporada y revelarán quién se alzará como el campeón varonil.

Mientras tanto, echemos un vistazo a lo ocurrido en los episodios previos para ponernos al día. Desde la intensa competencia en la Pista de Agua hasta los momentos de la emotiva despedida de los participantes eliminados, el camino hacia la final ha sido arduo, pero solo los más fuertes y resistentes lograron llegar hasta aquí.

En el último desafío, los finalistas se enfrentaron a una pista que desafió los límites, combinando los Elementos de Aire, Agua, Fuego, Tierra e incluso el inframundo.

En los capítulos previos a la gran final de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, la tensión y la emoción alcanzaron su punto máximo. El último desafío de clasificación tuvo lugar en la gran pista de agua, donde los competidores se enfrentaron en una batalla épica.

El enfrentamiento inicial fue entre Aurelie y La Bala. Aurelie tropezó en el primer obstáculo, dándole a La Bala una ventaja inicial. Sin embargo, con determinación y coraje, Aurelie logró imponerse y ganar la competencia, dejando a La Bala fuera de la contienda. Las lágrimas de emoción de Aurelie contrastaron con las lágrimas de tristeza de La Bala al ser eliminada.

Luego, llegó el turno de Miguel Espinoza e Irvin. Aunque Irvin logró tomar una ligera ventaja, Miguel se mantuvo cerca. Sin embargo, en la zona de disparo Irvin demostró su habilidad y se convirtió en el segundo finalista, dejando a Miguel desconsolado al ser eliminado.

La despedida de los participantes eliminados, Janice, La Bala, Miguel y Salvador Zerboni, fue emotiva, marcando el final de su viaje en la competencia.

Mientras tanto, Aurelie e Irvin regresaron a la aldea, donde fueron recibidos por Lauro y Paola. Aurelie mostró su tristeza por la ausencia de Miguel Espinoza en la final.

Después de disfrutar de su último desayuno juntos en la aldea, los finalistas se prepararon para el desafío final.



El enfrentamiento entre Paola y Aurelie fue intenso, con Paola tomando una ligera ventaja al principio, pero Aurelie mantuvo un buen ritmo. A medida que avanzaban por la Pista de Tierra, Paola volvió a tomar la delantera, mientras Aurelie enfrentaba obstáculos complicados.

Sin embargo, Aurelie logró alcanzarla nuevamente en el rompecabezas. Aunque Paola terminó primero en la gran pista de agua, su ventaja fue suficiente para asegurar su victoria. Paola se consagró como la maestra de los 4 elementos, mientras que Aurelie, aunque valiente y luchadora, no pudo alcanzar la victoria final.

