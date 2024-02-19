Pasiones al rojo vivo, la dupla de Zerboni sale triunfante del Inframundo en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

En la semana 17 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, la competencia se intensificó y los participantes enfrentaron nuevos desafíos en busca de la victoria.

PUBLICIDAD

Zerboni y Lauro se enfrentaron en una cardiaca competencia, las hubo acusaciones de juego sucio y momentos de mucha tensión en el Reto de Inframundo.

Te presentamos un resumen detallado de lo ocurrido en esta emocionante semana.

Se forman nuevas duplas en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

Las mujeres que clasificaron en las rondas anteriores tuvieron la oportunidad de escoger a su pareja. Mientras tanto, los hombres escogieron al azar a su compañero. Las duplas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Amarillo: Paola y Lauro

Turquesa: Fer e Irvin

Vino tinto: Aurélie y Miguel E

Verde: Janice y Julio

Rojo: Delia y Rodel

Azul: Bala y Zerboni

Zerboni explota por perder la prueba



Las duplas se enfrentaron en la gran pista de Tierra. La dupla perdedora fue enviada al deshuesadero.

Miguel E retó a Irvin y Fer, mientras que Rodel a Janice y Julio. Lauro y Paola se enfrentaron a Zerboni y La Bala.

En la primera ronda, Irvin y Fer se impusieron y obtuvieron la victoria.

La siguiente ronda fue entre Zerboni/ La Bala y Paola/Lauro. En un final de infarto, Lauro y Paola salieron victoriosos, lo que provocó el enojo de Zerboni por la derrota.

Termina la buena racha de Rodel G



En el siguiente desafío, las duplas se enfrentaron en una serie de rondas. En cada ronda, se eliminó una pareja.

Zerboni intentó hacer estrategia con Aurélie y Miguel, pero ellos no le siguieron el juego.

PUBLICIDAD

En el transcurso del reto, se produjeron tensiones entre los participantes. Zerboni acusó a Aurélie de ser doble cara, mientras que ella afirmó que es manipulador.

En la última ronda, se enfrentaron Paola/Lauro y Delia/Rodel. Paola tuvo un buen desempeño en la pista, lo que llevó a la derrota de Rodel. Paola y Lauro regresaron triunfantes a la aldea.

Irvin desesperado porque no quiere salir de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

En la ceremonia del segundo reto, Rodel fue señalado por burlarse de hacer equipo con Delia.

En el reto de fuego, las duplas se enfrentaron en la gran pista de Fuego. La inexperiencia de Irvin y Fer jugó en su contra, lo que llevó a la victoria de Delia y Rodel.

Delia y Rodel regresaron a la aldea, mientras que Irvin y Fer fueron enviados al deshuesadero.

Las duplas se volvieron a ver las caras, esta vez en la gran pista de Agua. Delia y Rodel desafiaron a La Bala y Zerboni, mientras que Paola y Lauro se enfrentaron a Aurélie y a Miguel.



La Bala y Zerboni lograron la victoria, mientras que Miguel y Aurélie se impusieron en un emocionante desenlace.

En la última ronda, Zerboni y La Bala se enfrentaron a Miguel y Aurélie. Aunque Zerboni y La Bala llegaron primero a la zona de disparo, el desempeño de Miguel fue superior, lo que lo llevó a la victoria.

Zerboni, Delia, y Lauro se enfrentaron en un Reto de Aire, en el que los perdedores se irían directamente al deshuesadero.

Lauro y Delia hicieron una excelente actuación y obtuvieron la victoria.

En el deshuesadero, los participantes auguraron que La Bala y Zerboni serían los próximos en llegar.

PUBLICIDAD

Delia y Rodel ganal el desafío, y envían a La Bala y Zerboni al deshuesadero.

La Bala y Fer liman asperezas

En el deshuesadero, La Bala y Fer para aclararon las cosas y le pusieron fin a sus diferencias.

Mientras tanto, Julio, Irvin, Zerboni, La Bala, Fer y Janice llegan al Inframundoen donde tuvieron que sacar "excremento" de un inodoro con la boca y depositarlo en un recipiente.

La Bala y Zerboni fueron los dos participantes que mejor tiempo. Hicieron. Fer e Irvin se enfrentaron a Janice y Julio en el reto de eliminación.