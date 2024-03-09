TV SHOWS
TV SHOWS
reto 4 elementos
Reto 4 Elementos

Reto 4 Elementos: La Liga Extrema ¡La batalla final! Descubre quiénes se convirtieron en los Maestros de los 4 Elementos

La gran final del reality show Reto 4 Elementos: La Liga Extrema fue una jornada repleta de emoción y tensión, con momentos de alegría y tristeza que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. Descubre quiénes se coronaron como maestros de los 4 elementos.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision

La gran final del reality show Reto 4 Elementos: La Liga Extrema fue una jornada repleta de emoción y tensión, con momentos de alegría y tristeza que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos.

PUBLICIDAD

Los enfrentamientos decisivos comenzaron con Janice y Paola luchando en la última ronda para conquistar el Elemento Aire. Paola tomó la delantera y se llevó la victoria, asegurando su lugar en la final.

La siguiente ronda en el Aire, Miguel y Lauro se enfrentaron, con una competencia muy reñida que finalmente vio a Lauro conquistar el elemento de Aire.


Sin embargo, tanto Paola como Lauro aún debían conquistar el elemento de fuego para asegurar sus posiciones en la final. Mientras tanto, Aurelie, Janice, Bala, Zerboni, Irvin y Miguel se encontraban fuera de la competencia por no haber conquistado ningún elemento, dejando a Miguel notablemente frustrado.

Más sobre Reto 4 Elementos

Esta noche llega La Gran Final de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, ¿quién será el maestro de los 4 elementos?
3 mins

Esta noche llega La Gran Final de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, ¿quién será el maestro de los 4 elementos?

Reto 4 Elementos
Prepárate para la gran final de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema que te dejará sin aliento
3 mins

Prepárate para la gran final de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema que te dejará sin aliento

Reto 4 Elementos
Con un beso y a punto del llanto, Rodel G y Delia García se despiden de Reto 4 Elementos
5:26

Con un beso y a punto del llanto, Rodel G y Delia García se despiden de Reto 4 Elementos

Reto 4 Elementos
Pasiones al rojo vivo, la dupla de Zerboni sale triunfante del Inframundo en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema
4 mins

Pasiones al rojo vivo, la dupla de Zerboni sale triunfante del Inframundo en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

Reto 4 Elementos
Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, traición y sacrificio. Addy y Miguel Arce son eliminados del reality
3 mins

Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, traición y sacrificio. Addy y Miguel Arce son eliminados del reality

Reto 4 Elementos
Duelo de rivales, manipulación, llanto y más en Reto 4 Elementos: La liga Extrema
1 mins

Duelo de rivales, manipulación, llanto y más en Reto 4 Elementos: La liga Extrema

Reto 4 Elementos
Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, estos son los participantes que han sido eliminados de la competencia
18 fotos

Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, estos son los participantes que han sido eliminados de la competencia

Reto 4 Elementos
Rosa y Miguel M abandonan la competencia, Irvin se enfrenta a Miguel Arce, y más detalles sobre Reto 4 Elementos: La Liga Extrema
4 mins

Rosa y Miguel M abandonan la competencia, Irvin se enfrenta a Miguel Arce, y más detalles sobre Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

Reto 4 Elementos
Reto 4 elementos: La Liga Extrema, estos son los accidentes más impactantes del reality
1 mins

Reto 4 elementos: La Liga Extrema, estos son los accidentes más impactantes del reality

Reto 4 Elementos
Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, triunfos, caídas y rivalidades y más detalles de lo que sucedió en el reality de competencia
3 mins

Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, triunfos, caídas y rivalidades y más detalles de lo que sucedió en el reality de competencia

Reto 4 Elementos

Irvin y Paola se convierten en los Maestros de los 4 Elementos

En una serie de desafíos para determinar los segundos finalistas, Bala y Paola se enfrentaron primero, con Paola emergiendo como la primera finalista. En otro desafío, Lauro aseguró su puesto como segundo finalista. Mientras tanto, los demás participantes se enfrentaron en dos retos para determinar quiénes se unirían a Paola y Lauro en la final.

Los enfrentamientos fueron intensos, con Aurelie y Miguel logrando avanzar hacia el segundo reto. Finalmente, Aurelie aseguró su lugar como finalista, mientras que Janice, Bala, Zerboni y Miguel fueron eliminados.

En la gran final, los últimos participantes se enfrentaron a una pista que combinaba todos los elementos: Aire, Agua, Fuego, Tierra e Inframundo.


Paola se destacó en la competencia femenina, mientras que Irvin y Lauro protagonizaron una emocionante batalla en la competencia masculina.

PUBLICIDAD


A pesar de los esfuerzos de Lauro por alcanzar a Irvin, este último logró mantenerse firme y asegurar la victoria, convirtiéndose en el Maestro de los 4 Elementos.

Lauro demostró valentía y determinación, pero al final fue Irvin quien se llevó el título.

La gran final estuvo llena de emociones intensas, lágrimas de alegría y tristeza, y momentos de pura adrenalina, dejando a los espectadores con una experiencia inolvidable y a los finalistas con un lugar especial en la historia del reality show.

Relacionados:
Reto 4 Elementos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD