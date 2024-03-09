Reto 4 Elementos: La Liga Extrema ¡La batalla final! Descubre quiénes se convirtieron en los Maestros de los 4 Elementos

La gran final del reality show Reto 4 Elementos: La Liga Extrema fue una jornada repleta de emoción y tensión, con momentos de alegría y tristeza que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos.

Los enfrentamientos decisivos comenzaron con Janice y Paola luchando en la última ronda para conquistar el Elemento Aire. Paola tomó la delantera y se llevó la victoria, asegurando su lugar en la final.

La siguiente ronda en el Aire, Miguel y Lauro se enfrentaron, con una competencia muy reñida que finalmente vio a Lauro conquistar el elemento de Aire.



Sin embargo, tanto Paola como Lauro aún debían conquistar el elemento de fuego para asegurar sus posiciones en la final. Mientras tanto, Aurelie, Janice, Bala, Zerboni, Irvin y Miguel se encontraban fuera de la competencia por no haber conquistado ningún elemento, dejando a Miguel notablemente frustrado.

Irvin y Paola se convierten en los Maestros de los 4 Elementos

En una serie de desafíos para determinar los segundos finalistas, Bala y Paola se enfrentaron primero, con Paola emergiendo como la primera finalista. En otro desafío, Lauro aseguró su puesto como segundo finalista. Mientras tanto, los demás participantes se enfrentaron en dos retos para determinar quiénes se unirían a Paola y Lauro en la final.

Los enfrentamientos fueron intensos, con Aurelie y Miguel logrando avanzar hacia el segundo reto. Finalmente, Aurelie aseguró su lugar como finalista, mientras que Janice, Bala, Zerboni y Miguel fueron eliminados.

En la gran final, los últimos participantes se enfrentaron a una pista que combinaba todos los elementos: Aire, Agua, Fuego, Tierra e Inframundo.



Paola se destacó en la competencia femenina, mientras que Irvin y Lauro protagonizaron una emocionante batalla en la competencia masculina.

A pesar de los esfuerzos de Lauro por alcanzar a Irvin, este último logró mantenerse firme y asegurar la victoria, convirtiéndose en el Maestro de los 4 Elementos.

Lauro demostró valentía y determinación, pero al final fue Irvin quien se llevó el título.