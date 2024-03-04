Prepárate para la gran final de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema que te dejará sin aliento

En la emocionante competencia de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, los desafíos fueron cada vez más intensos, los participantes siguen en la lucha por alcanzar la gloria y convertirse en los finalistas.

PUBLICIDAD

¡No te pierdas la gran final del reality de competencia Reto 4 Elementos: La Liga Extrema este viernes 8 de marzo! Descubre quiénes serán los triunfadores de esta desafiante competencia y vive la emoción hasta el final. ¡Prepárate para una noche llena de acción y sorpresas!

Durante la semana 19, Aurelie demostró sus ganas de seguir en la competencia al recuperarse de casi caerse en el desafiante terreno, mientras que Zerboni no corrió con la misma suerte al tropezar en un obstáculo.

Sin embargo, la determinación y el esfuerzo de Miguel y Aurelie les valieron la victoria en esta etapa, mientras que La Bala y Zerboni se vieron obligados a enfrentar el desafío del deshuesadero.

Lauro y Paola son los primeros semifinalistas de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

La alegría de Miguel, Aurelie, Paola y Lauro al sentirse casi semifinalistas se vio ensombrecida por la revelación de que aún debían enfrentar otra prueba decisiva.

Solo un hombre y una mujer tendrían el honor de avanzar, mientras que los perdedores serían desterrados al inframundo.



La competencia continuó con las mujeres, donde Paola superó un obstáculo y aseguró su lugar en las semifinales. En el enfrentamiento de los hombres, Lauro demostró su dominio desde el principio y se aseguró su puesto como semifinalista.

Con la llegada al deshuesadero y la última prueba en el inframundo, los participantes se enfrentaron a un desafío de resistencia y asco. A pesar de las dificultades, Janice y Zerboni emergieron como los ganadores, asegurando su paso a la siguiente etapa.

PUBLICIDAD

El desafío de salvación intensificó la competencia, con Aurelie y Irvin emergiendo como los semifinalistas oficiales después de enfrentar desafíos de fuego. Mientras tanto, Miguel, Rodel, Delia y Bala se vieron obligados a luchar por su supervivencia en un reto de eliminación.



La lucha fue feroz en la gran pista de fuego, donde Bala demostró su habilidad y determinación para asegurar su permanencia. En un duelo de habilidades, Miguel se destacó y aseguró su lugar en las semifinales, dejando atrás a Rodel y Delia.

Con emociones encontradas, los semifinalistas fueron honrados con mensajes de sus seres queridos, pero la ausencia de la madre de Paola dejó un vacío en su corazón.

Irvin asegura su lugar en a competencia

Con un nuevo día llegó el último ciclo de la competencia, donde los participantes se enfrentaron en duelos para asegurar su lugar como finalistas.

En la pista de agua, Bala y Paola demostraron su destreza femenina, mientras que Irvin y Lauro se destacaron entre los hombres. Con un desempeño impresionante, Bala y Irvin aseguraron su posición como finalistas del elemento agua.



El siguiente desafío en tierra vio a Paola y Lauro luchar con determinación, asegurando su lugar como los finalistas del elemento. Con cada etapa, la competencia se intensificaba, y la siguiente prueba en el aire no fue una excepción.

Duelo de titanes: Lauro vs Zerboni

Aurelie y Janice se enfrentaron en un duelo tenso, mientras que Miguel y Lauro demostraron su habilidad entre los hombres. Con valentía y habilidad, Janice y Lauro emergieron como los finalistas del elemento aire.