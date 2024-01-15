Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, comienza un nuevo ciclo con retos y desafíos llenos de adrenalina

En la semana 12 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, los competidores se enfrentaron a nuevos desafíos que indicaron el comienzo de un nuevo ciclo con nuevos equipos y nuevos Guardianes.

Las competencias individuales estuvieron muy intensas y llenas de sorpresas que hicieron replant4ear a los participantes sus estrategias.

Te contamos los detalles de lo que sucedió esta semana tan intensa.

Lauro vence a Rodel y se convierte en Guardián

La semana comenzó con una intensa competencia entre Rodel y Lauro por el puesto de guardián. Rodel, visiblemente cansado, no pudo superar a Lauro, quien se convirtió en el nuevo guardián de Tierra.

Aurelie y Lauro recibieron los chalecos de guardián, y celebraron su nueva posición cenando juntos en La Aldea.

Después de la competencia, Delia y Rodel fueron mandados al Deshuesadero, donde Delia se desahogó y expresó su alivio por ya no ser guardiana.

Retos especiales y formación de equipos

En los días siguientes, los guardianes se enfrentaron en retos especiales que involucraban los 4 elementos.

Los 4 ganadores de estos retos tendrían la oportunidad de ganar 100 mil pesos, mientras que los 2 mejores conformarían sus propios equipos.

Los duelos individuales fueron sorteados al azar, pero Miguel E decidió retar a Lauro desde el principio.



El primer duelo fue entre Bala y Aurelie, resultando victoriosa La Bala. Luego, Miguel A se enfrentó a Miguel M, y a pesar de los esfuerzos de Miguel M, Miguel A logró superar el primer obstáculo y ganar.

Paola y Fer compitieron en el tercer duelo, donde Paola logró alcanzar a Fer y ganar en la parte final.

En el cuarto duelo, Miguel E y Lauro se enfrentaron en un final de infarto, pero Lauro logró salir victorioso. Los perdedores de los retos anteriores tuvieron una segunda oportunidad para seguir en la competencia, enfrentándose entre ellos. Fer se enfrentó a Aurelie y ganó, mientras que Miguel E se enfrentó a Miguel M y logró ganar también.

Después de los retos individuales, los competidores se prepararon para el próximo reto. En esta ocasión, las mujeres competirían entre sí, y los hombres harían lo mismo.

La competencia de mujeres comenzó con una pequeña ventaja para Fer, sin embargo, Fer logró imponerse en la competencia y se convirtió en la primera en ganar los 100 mil pesos.

En la prueba de los hombres, Miguel A se quedó rezagado, mientras que Lauro y Miguel E llegaron al final al mismo tiempo. Sin embargo, Lauro logró ganar el reto.

La Bala y Paola se enfrentaron en la segunda ronda por los 100 mil pesos, con una competencia pareja hasta el final, pero Bala fue la ganadora absoluta demostrando su valía dentro de la competencia.

En la última ronda, Miguel E y Miguel A compitieron por los 100 mil pesos, y a pesar de que Miguel A llegó primero a la recta final, Miguel E lo alcanzó y ganó.

Formación de nuevos equipos

Después de las competencias, los competidores participaron en una dinámica de cartas en la aldea, donde podían expresar sus pensamientos de forma anónima.

Luego de las dinámicas emocionales, los competidores se prepararon para las competencias que definirían quiénes elegirían a los nuevos equipos.

Bala y Fer se enfrentaron en la primera competencia, y Bala se impuso, convirtiéndose en la nueva guardiana del equipo Morado. Fer, desilusionada, encontró consuelo en el hombro de Miguel M.

En la competencia entre Miguel E y Lauro, la competencia estuvo reñida, pero Lauro logró imponerse en el último obstáculo y ganar, convirtiéndose en el segundo guardián en formar su propio equipo.

Los competidores comenzaron a formar los nuevos equipos, La Bala liderando al equipo Morado y Lauro al Naranja.



Bala eligió a Miguel E, Addy, Miguel M, Aurelie, Zerboni, Delia y Miguel A para formar su equipo.

Por su parte, Lauro eligió a Paola, Rodel, Fer, Irvin, Janice, Rose y Julio. Zerboni se enfadó porque Lauro no lo eligió y lo dejó para el final.

Miguel A fue el último en unirse al equipo Morado, contento de no estar en el mismo equipo que Irvin. Lauro se molestó porque La Bala no respetó su acuerdo y eligió a Zerboni.

La nueva dinámica de Reto 4 elementos: La Liga Extrema

En esta nueva etapa de la competencia, los equipos se enfrentarían en retos basados en los elementos, donde el ganador de 2 de 3 rondas se llevará la victoria.

El equipo ganador de cada reto tiene la oportunidad de nominar a 2 participantes del equipo contrario para enfrentar el riesgo de eliminación.

Los 4 nominados se enfrentarán al final, y los 2 perdedores irán al inframundo.



El primer reto se llevó a cabo en la gran pista de Aire. El equipo Morado, conformados por Addy, La Bala, Zerboni y Miguel M, se enfrentaron a Fer, Lauro, Paola e Irvin del equipo Naranja.

Los Morados ganaron la primera ronda, y en la segunda ronda, Paola, Rodel, Julio y Janice se unieron a la competencia. Sin embargo, los Morados volvieron a ganar, consolidando su liderazgo.

El equipo Morado nominó a Rodel y a Fer para enfrentar el riesgo de eliminación.