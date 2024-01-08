Fuego y pasión: los nuevos guardianes se apoderan de la adrenalina en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema

Durante la semana 11 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, los participantes se enfrentaron a desafíos emocionantes en busca de mantener su posición como guardianes de los elementos.

En estos días se llevaron a cabo pruebas intensas en los elementos de Fuego, Agua y Tierra, donde los concursantes demostraron su destreza física y mental.

El

Elemento Fuego tiene nuevos capitanes

En la competencia por la capitanía del equipo de Fuego, Miguel Arce y Zerboni se enfrentaron en una emocionante primera ronda. A pesar de que Zerboni tomó la delantera en un principio, Miguel A. logró alcanzarlo y ganar la primera ronda, asegurando su puesto como el nuevo guardián de Fuego.

En otra prueba, Addylinne se enfrentó a Paola en la primera ronda, donde Paola logró una victoria ajustada.

Sin embargo, en la segunda ronda, Addylinne tuvo ventaja pero Paola logró alcanzarla y ganar, convirtiéndose en la nueva guardiana de Fuego.

Fer de la Mora y Miguel M. defienden su capitanía

En el elemento Agua, Miguel M. tuvo la oportunidad de elegir a su oponente entre Irvin y Lauro, y decidió competir contra Irvin, dejando que Lauro se enfrentara directamente con Rodel.

En una emocionante primera ronda entre las mujeres, Fer y Janice se enfrentaron. Aunque Fer tomó una gran ventaja, Janice logró alcanzarla y ganar la primera ronda.



En la competencia entre los hombres, Miguel M. se enfrentó a Irvin en la primera ronda y logró vencerlo. En la segunda ronda entre Fer y Janice, Fer logró mantener su posición como guardiana de Agua al ganar la competencia.

En la tercera ronda entre Miguel M. e Irvin, Miguel M. logró vencer a Irvin y mantener su puesto como guardián de Agua.

Lauro vence a Rodel G y se posiciona como Guardián de Tierra

En el elemento Tierra, Delia y Aurelie se enfrentaron en la primera ronda de la competencia. Aunque Aurelie tomó ventaja Delia logró alcanzarla y ganar la primera ronda.

En la competencia entre los hombres, Lauro y Rodel se enfrentaron en la primera ronda, donde Lauro tomó ventaja y ganó la competencia.

En la segunda ronda entre Delia y Aurelie, Aurelie logró tomar ventaja nuevamente y ganar la competencia, convirtiéndose en la nueva guardiana de Tierra.



Con el transcurso de las pruebas, se vivieron momentos de tensión y rivalidad entre los concursantes.

Algunos de los participantes expresaron su descontento con los comentarios sarcásticos de otros compañeros, lo que generó conflictos y enfrentamientos en el Deshuesadero, donde los perdedores de las pruebas fueron enviados.

La competencia Reto 4 Elementos: La Liga Extrema estuvo llena de emociones y desafíos intensos en los elementos de Fuego, Agua y Tierra.



Los concursantes demostraron su determinación y habilidades en cada prueba, luchando por mantener su posición como guardianes y evitar ser enviados al Deshuesadero.

A medida que la competencia avanza, aumenta la rivalidad y la tensión entre los participantes, lo que promete una semana emocionante en la siguiente etapa del desafío.