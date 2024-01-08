Fuego y pasión: los nuevos guardianes se apoderan de la adrenalina en Reto 4 Elementos: La Liga Extrema
Las pruebas en Fuego, Agua y Tierra pusieron a prueba la fortaleza física y mental de los concursantes, dando lugar a emocionantes enfrentamientos y cambios en las posiciones de los guardianes.
Durante la semana 11 de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, los participantes se enfrentaron a desafíos emocionantes en busca de mantener su posición como guardianes de los elementos.
En estos días se llevaron a cabo pruebas intensas en los elementos de Fuego, Agua y Tierra, donde los concursantes demostraron su destreza física y mental.
El
Elemento Fuego tiene nuevos capitanes
En la competencia por la capitanía del equipo de Fuego, Miguel Arce y Zerboni se enfrentaron en una emocionante primera ronda. A pesar de que Zerboni tomó la delantera en un principio, Miguel A. logró alcanzarlo y ganar la primera ronda, asegurando su puesto como el nuevo guardián de Fuego.
En otra prueba, Addylinne se enfrentó a Paola en la primera ronda, donde Paola logró una victoria ajustada.
Sin embargo, en la segunda ronda, Addylinne tuvo ventaja pero Paola logró alcanzarla y ganar, convirtiéndose en la nueva guardiana de Fuego.
Fer de la Mora y Miguel M. defienden su capitanía
En el elemento Agua, Miguel M. tuvo la oportunidad de elegir a su oponente entre Irvin y Lauro, y decidió competir contra Irvin, dejando que Lauro se enfrentara directamente con Rodel.
En una emocionante primera ronda entre las mujeres, Fer y Janice se enfrentaron. Aunque Fer tomó una gran ventaja, Janice logró alcanzarla y ganar la primera ronda.
En la competencia entre los hombres, Miguel M. se enfrentó a Irvin en la primera ronda y logró vencerlo. En la segunda ronda entre Fer y Janice, Fer logró mantener su posición como guardiana de Agua al ganar la competencia.
En la tercera ronda entre Miguel M. e Irvin, Miguel M. logró vencer a Irvin y mantener su puesto como guardián de Agua.
Lauro vence a Rodel G y se posiciona como Guardián de Tierra
En el elemento Tierra, Delia y Aurelie se enfrentaron en la primera ronda de la competencia. Aunque Aurelie tomó ventaja Delia logró alcanzarla y ganar la primera ronda.
En la competencia entre los hombres, Lauro y Rodel se enfrentaron en la primera ronda, donde Lauro tomó ventaja y ganó la competencia.
En la segunda ronda entre Delia y Aurelie, Aurelie logró tomar ventaja nuevamente y ganar la competencia, convirtiéndose en la nueva guardiana de Tierra.
Con el transcurso de las pruebas, se vivieron momentos de tensión y rivalidad entre los concursantes.
Algunos de los participantes expresaron su descontento con los comentarios sarcásticos de otros compañeros, lo que generó conflictos y enfrentamientos en el Deshuesadero, donde los perdedores de las pruebas fueron enviados.
La competencia Reto 4 Elementos: La Liga Extrema estuvo llena de emociones y desafíos intensos en los elementos de Fuego, Agua y Tierra.
Los concursantes demostraron su determinación y habilidades en cada prueba, luchando por mantener su posición como guardianes y evitar ser enviados al Deshuesadero.
A medida que la competencia avanza, aumenta la rivalidad y la tensión entre los participantes, lo que promete una semana emocionante en la siguiente etapa del desafío.