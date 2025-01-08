Una madre incansable: Lucha por la vida de su hijo afectado por una devastadora enfermedad

Video Chef hispana es asesinada y abandonada cerca de su casa: su esposo es el principal sospechoso del crimen

Luis Piñón es un joven de 26 años con una vida plena cuando, en 2018, su cuerpo comenzó a mostrar cambios inexplicables. Su madre, Alicia, recuerda cómo todo empezó con la pérdida de fuerza en su brazo izquierdo. Lo que al principio parecía un detalle menor se convirtió en una pesadilla.

“Mi hijo está atrapado en un cuerpo que no puede mover, que no puede hablar, porque no puede respirar”, comparte Alicia.

Un diagnóstico devastador

Luis trabajaba en un restaurante para ayudar a su madre y a su hermana, Carmen. Pero su vida cambió para siempre al recibir el diagnóstico: Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que debilita los músculos y afecta las funciones físicas esenciales.

“Eso para mí fue una sentencia de muerte”, confiesa Alicia. “Una madre nunca está resignada a perder a un hijo”.

Con el avance de la enfermedad, Luis quedó postrado en cama y ahora solo puede mover los pies. Sin embargo, su determinación sigue intacta. “Él mismo les dijo a los doctores: ‘Yo quiero vivir’”, relata su madre.

El impacto de la enfermedad ha transformado por completo la vida de Alicia. Madre soltera, tuvo que dejar su empleo para dedicarse por completo al cuidado de su hijo. Su hija, Carmen, además de trabajar para cubrir los gastos del hogar y el tratamiento de Luis, sueña con un milagro que permita a su hermano retomar los sueños que quedaron en pausa.

“Quería viajar, ver el Gran Cañón, ir a Las Vegas, a Nueva York… todo eso quedó suspendido”, recuerda Carmen.

Mientras tanto, Alicia busca formas de generar ingresos desde casa. “Hago tamales, flanes y fresas con chocolate. Invento lo que puedo para ayudar con los gastos”, explica con esperanza.

El deseo de un nuevo comienzo

Con el inicio de un nuevo año, Alicia alberga un deseo especial para su familia. “Tratar de reunir a toda mi familia para que pueda disfrutar él de su compañía, no tener yo esa presión de lo económico”, dice.

Alicia no pierde la fe y dice que deja en manos de Dios el destino de su hijo. “Nunca dejaré de luchar ni de esperar un milagro”, concluye.

La historia de esta madre es un recordatorio de que la fe, el amor y la generosidad pueden mover montañas incluso en los momentos más oscuros.