TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
primer impacto

Una madre incansable: Lucha por la vida de su hijo afectado por una devastadora enfermedad

Alicia Piñón enfrenta la adversidad con determinación mientras cuida a su hijo Luis, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Univision picture
Por:Univision
Video Chef hispana es asesinada y abandonada cerca de su casa: su esposo es el principal sospechoso del crimen

Luis Piñón es un joven de 26 años con una vida plena cuando, en 2018, su cuerpo comenzó a mostrar cambios inexplicables. Su madre, Alicia, recuerda cómo todo empezó con la pérdida de fuerza en su brazo izquierdo. Lo que al principio parecía un detalle menor se convirtió en una pesadilla.

“Mi hijo está atrapado en un cuerpo que no puede mover, que no puede hablar, porque no puede respirar”, comparte Alicia.

PUBLICIDAD

Un diagnóstico devastador

Luis trabajaba en un restaurante para ayudar a su madre y a su hermana, Carmen. Pero su vida cambió para siempre al recibir el diagnóstico: Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que debilita los músculos y afecta las funciones físicas esenciales.

Relacionado

Ganó hace 7 años millonario premio de lotería, pero no ha podido cobrarlo por tener el boleto dañado
3:26

Ganó hace 7 años millonario premio de lotería, pero no ha podido cobrarlo por tener el boleto dañado

Primer Impacto
Hombre demandó a Shakira por supuesto fraude e hispano muere baleado: lo más visto de Primer Impacto en la semana
7:40

Hombre demandó a Shakira por supuesto fraude e hispano muere baleado: lo más visto de Primer Impacto en la semana

Primer Impacto
Padre hispano muere al caer siete pisos mientras limpiaba ventanas: su esposa embarazada pide ayuda
2:28

Padre hispano muere al caer siete pisos mientras limpiaba ventanas: su esposa embarazada pide ayuda

Primer Impacto
Una madre y su hija mueren apuñaladas durante un asalto: un sujeto fue detenido y confesó el crimen
1:32

Una madre y su hija mueren apuñaladas durante un asalto: un sujeto fue detenido y confesó el crimen

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 24 de octubre
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 24 de octubre

Primer Impacto
Este hombre demandó a Shakira por supuesto fraude: asegura que ella le propuso tener "una relación"
1:42

Este hombre demandó a Shakira por supuesto fraude: asegura que ella le propuso tener "una relación"

Primer Impacto
Hispano muere baleado a pocos días de nacer su segundo hijo: vecinos quemaron la casa del sospechoso
2:00

Hispano muere baleado a pocos días de nacer su segundo hijo: vecinos quemaron la casa del sospechoso

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 23 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 23 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto
Dejaron a su mascota bajo el cuidado de una mujer y la recibieron cremada: exigen justicia
2:27

Dejaron a su mascota bajo el cuidado de una mujer y la recibieron cremada: exigen justicia

Primer Impacto
Paso de ser pandillero a gerente de ventas: un emprendedor confió en su talento y le cambió la vida
4:32

Paso de ser pandillero a gerente de ventas: un emprendedor confió en su talento y le cambió la vida

Primer Impacto

“Eso para mí fue una sentencia de muerte”, confiesa Alicia. “Una madre nunca está resignada a perder a un hijo”.

Con el avance de la enfermedad, Luis quedó postrado en cama y ahora solo puede mover los pies. Sin embargo, su determinación sigue intacta. “Él mismo les dijo a los doctores: ‘Yo quiero vivir’”, relata su madre.

El impacto de la enfermedad ha transformado por completo la vida de Alicia. Madre soltera, tuvo que dejar su empleo para dedicarse por completo al cuidado de su hijo. Su hija, Carmen, además de trabajar para cubrir los gastos del hogar y el tratamiento de Luis, sueña con un milagro que permita a su hermano retomar los sueños que quedaron en pausa.

“Quería viajar, ver el Gran Cañón, ir a Las Vegas, a Nueva York… todo eso quedó suspendido”, recuerda Carmen.

Mientras tanto, Alicia busca formas de generar ingresos desde casa. “Hago tamales, flanes y fresas con chocolate. Invento lo que puedo para ayudar con los gastos”, explica con esperanza.

El deseo de un nuevo comienzo

Con el inicio de un nuevo año, Alicia alberga un deseo especial para su familia. “Tratar de reunir a toda mi familia para que pueda disfrutar él de su compañía, no tener yo esa presión de lo económico”, dice.

PUBLICIDAD

Alicia no pierde la fe y dice que deja en manos de Dios el destino de su hijo. “Nunca dejaré de luchar ni de esperar un milagro”, concluye.

La historia de esta madre es un recordatorio de que la fe, el amor y la generosidad pueden mover montañas incluso en los momentos más oscuros.

Si desea tender una mano de ayuda para Luis, puede hacerlo a través de la cuenta de GoFundMe que la familia creó para él en este enlace.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD