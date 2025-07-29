Padre hispano pide ayuda tras rechazo de trasplante: “Cualquier semilla puede dar fruto”

Video Dos niños muertos y dos más heridos tras el choque entre un velero y un carguero en Florida

Ricardo ´Ricky´ Vargas, un músico de 31 años diagnosticado con insuficiencia renal crónica terminal, atraviesa una delicada situación médica y económica tras el rechazo del riñón que recibió en un reciente trasplante. Su familia ha lanzado una campaña para solicitar ayuda solidaria a través de la plataforma GoFundMe.

Después de cinco años de diálisis y tratamientos constantes, Ricky fue sometido a un trasplante donado por su hermano. Aunque la cirugía inicial fue exitosa, una complicación vascular obligó a realizar dos operaciones de emergencia para salvar su pierna. Posteriormente, los médicos realizaron un tipo trasplante poco común del riñón al lado opuesto del cuerpo. El órgano, sin embargo, sufrió daños severos y aún se desconoce si logrará funcionar.

. Imagen Cortesía

El impacto emocional y físico ha sido profundo. Aislado en su hogar por indicación médica, Ricky no puede trabajar ni tener contacto con personas externas, ya que cualquier infección comprometería aún más su salud. A esta difícil situación se suman los gastos imprevistos derivados de las cirugías adicionales, que no estaban cubiertos por la planificación médica inicial.

PUBLICIDAD

“Lo que sea que puedan dar es una semilla, y va a dar fruto”, expresó su esposa, Ana Gabriela Vargas, quien se ha convertido en su principal cuidadora. La pareja ha vivido su matrimonio entera y únicamente bajo la sombra de esta enfermedad, pero encuentran en su fe, su música y su hijo pequeño, Samuel Elías, las fuerzas para seguir adelante.

A pesar de las adversidades, Ricky mantiene la esperanza: “Me veo en tres años con un riñón que funcionó, sin deudas médicas y con la fuerza suficiente para cargar a mis hijos y ayudar a otros como nos han ayudado a nosotros”.