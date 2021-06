Una niña de 12 años da a luz: un hombre abusó de ella durante 24 meses

La víctima -que ahora es una adolescente- precisó el pasado martes ante la corte que estaba enamorada de Duré, “pero se dio cuenta de que él la había estado manipulado” y que se molestó mucho cuando trató de convencerla de que se hiciera un aborto . “Te amaba, pero eso no significaba nada para ti (…) ahora te odio porque querías matarla (a su bebé de dos años) , pronunció la adolescente en su declaración.

Además, luego de insistirle a Duré que la mirara a los ojos, le dijo que lo perdonaba porque no le iba a enseñar a su hija a odiar , detalló el New York Post.

Por su parte, Duré reconoció que dañó y lastimó a mucha gente. “No hay una sola noche en la que no me arrepienta de lo que he hecho”, dijo en español.