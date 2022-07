Lo apuñalaban con una aguja: Una madre y su pareja torturaron y asesinaron a su hijo adolescente

Sebastián Kalinowski no soportó más los abusos de su madre Agnieszka Kalinowska, de 35 años, y su pareja Andrezej Latoszewski, de 38, y terminó perdiendo la vida en agosto de 2021 en Huddersfield, Reino Unido luego de meses de maltratos y a causa de un fallo orgánico, debido a una sepsis provocada por múltiples costillas rotas que no fueron tratadas, contó The Independent.